La ciudad de Mar del Plata vivirá una jornada de transición y franca mejoría luego de los alertas naranjas que marcaron el inicio de la semana. Para este jueves 19 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario ideal para retomar las actividades al aire libre en la Costa Atlántica, con un cielo que lucirá mayormente despejado y un sol que recuperará su fuerza habitual.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzó fresca en General Pueyrredon, con una temperatura mínima que se ubicó en los 14°C, ideal para salir con un abrigo liviano. En la zona del Puerto, el mar se presentó más calmo respecto a los días previos, aunque la humedad residual del temporal todavía se hizo sentir en las primeras horas. Durante la tarde, el termómetro escalará hasta alcanzar los 22°C, consolidando un clima agradable pero lejos del calor agobiante.

Clima jueves 19 de marzo

El gran protagonista del día será el viento. Según el SMN, la dirección rotó hacia el noreste y se esperan ráfagas que podrían oscilar entre los 26 y 48 kilómetros por hora hacia la caída del sol. Esta condición se sentirá con mayor rigor en las zonas abiertas de Sierra de los Padres y Batán, donde el cielo permanecerá algo nublado, pero sin ninguna probabilidad de precipitaciones, llevando tranquilidad a los productores rurales tras el agua caída.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

A diferencia de lo ocurrido el pasado martes, Defensa Civil de General Pueyrredon no emitió alertas de emergencia para hoy, aunque recomendó mantener la precaución por la intensidad de las ráfagas de viento vespertinas. En localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, el panorama será similar: un día soleado con temperaturas que rondarán los 21°C, marcando el fin de la inestabilidad que afectó a toda la región.

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En Villa Gesell y el resto de la zona norte de la costa, el cielo se mantuvo parcialmente cubierto durante la madrugada, pero la tendencia indica una mejora definitiva antes del mediodía. Los especialistas del SMN confirmaron que el sistema de baja presión que causó destrozos y suspensión de clases ya se desplazó hacia el Océano Atlántico, permitiendo que la presión atmosférica se estabilice en toda la franja costera.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El viernes continuará la tendencia al ascenso térmico, con una máxima que podría tocar los 23°C bajo un cielo algo nublado. Sin embargo, los turistas y residentes deben estar atentos: para el sábado 21 se proyecta el regreso de la inestabilidad con probabilidad de lluvias hacia la tarde y un nuevo incremento en la velocidad del viento, que volverá a soplar desde el sector sur.