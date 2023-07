No es una adivinanza, es una forma de vida que elegimos, para nosotros o para nuestros hijos. ¿Cómo es el mundo que queremos? Queremos aprender y dejar enseñanzas para ser felices y capaces de superar las desgracias y corregir errores. Entre muchos más deseos.

Es saber que la inteligencia emocional y creativa (IEC) está siendo interpretada y divulgada de forma errónea. Hay quienes dicen que lo mejor es seguir la filosofía de disfrutar el momento como si fuera único (Ichi-go Ichi-e), disfrutar el proceso y no la obra en sí. Otros dicen que es interpretar los gestos y emociones de una persona, un grupo o una multitud, para empatizar con los demás. La IEC es mucho más que eso. Es el manejo de las emociones y la creatividad propia para moverte sabia y cómodamente en tus entornos. Evitar problemas en el trabajo, en tu vida, y también crearlos si fuera necesario. Tenemos muchos ejemplos de líderes que han aprendido a crear problemas, guerras y luchas con el manejo de la inteligencia emocional y creativa para beneficio propio.

Cada una de estas elecciones, alas o cuerdas, nos dará un destino o sendero diferente. La elección no es fácil; dependiendo de ella, será la fortuna o éxito que tendremos. Como verás, no digo “suerte” porque a esta última no podemos programarla, la suerte es caprichosa, indomable, irracional, errática y aleatoria. Conozco un caso de Uruguay: dos empleados humildes de un medio de transporte (encargados de recibir las valijas de los pasajeros) ganaron el máximo premio de la lotería. Solo disfrutaron momentos (Ichi-go Ichi-e). Deberían de haber usado el dinero para viviendas y bienestar personal. A los seis meses estaban con más necesidades y descontroles de vida. Uno de ellos falleció al año. Existe la mala y la buena suerte. Ellos cometieron el error de haber elegido las dos opciones “las alas y las cuerdas”.

Si eliges las alas para vivir o enseñar a tus hijos, debes saber que a veces experimentaremos un gran sufrimiento, la libertad no conduce siempre a la felicidad. También podrán enfrentar grandes temporales, contrariedades y oposiciones. Como todo ser que vuela, se aprenderá a ver el bosque, su conjunto y generalidades, se olvidarán raíces. Estarán más disponibles para depredadores. Se alejarán de los consejos familiares y muchas veces podrán perder el rumbo. Cuánto más altura alcancen, más lejos de las realidades estarán, la avaricia y el poder podrán dirigir sus vuelos y terminarán como Ícaro, cayendo. O la virtud del ostracismo voluntario y la determinación de evitar las rutas y las distancias peligrosas los acercarán a la felicidad y la sabiduría. Deberán autoeducarse en un pensamiento crítico y libre, sin adoptar posturas académicas o dictadas por figuras de autoridad. Pueden llegar a ser líderes en cualquier materia. Serán turistas en sus propias vidas, descubriendo nuevas ideas y conocimientos.

Si decides por las cuerdas, estas serán cordones umbilicales de vida, donde las enseñanzas estarán basadas en conocimientos, perspicacia e intuición, protocolos y leyes. Preceptos que podrán mantenerlos sin resguardarlos de drásticos y lamentables cambios sociales. Será como tallarles la conciencia, darles fronteras, establecer límites que pueden entorpecer sus futuras decisiones y sus vidas. Será como edificar paredes y muros contenedores pero también podrán derrumbarse ante movimientos bruscos de la vida. Muchas cuerdas generarán interrupciones y conflictos. La IEC es elegir una cuerda importante en las primeras etapas, cambiarla a medida que crecemos, y desplegar las alas marcando itinerarios de vuelos y distancias.

Nadie nos enseña a vivir, solo la IEC puede guiarnos, pero una cosa es segura: la elección es decisiva. No solo para nuestra descendencia, es una elección de vida para todos. Alas o cuerdas, nunca ambas al mismo tiempo; si tienes sogas, estas te pueden salvar, pero también ahorcar si quieres volar con ellas. Y si tienes alas, estas te darán libertad pero deberás conocer los límites, las distancias, y no crear cuerdas que puedan enredarse en los cuellos y entorpecer los vuelos.

*Escritora. Coach de inteligencia emocional y creativa.