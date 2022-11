Asi llegamos a hoy en cuatro meses

Desde el 2 de julio cerca de las 17 que renunció como ministro de Economía, Martín Guzmán y el 31 de julio siguiente que renunció su reemplazo Silvina Batakis, las finanzas y economía de nuestro país se dislocaron por completo sin sentido, pasando de $ 239 el dólar blue el 1/7 a $ 348 y el riesgo-país de 2.374 a 2.945.

El día 31 de julio se comunica que se designaba a Sergio Massa para comandar el Ministerio en adelante, volviendo a la estructura que poseía hasta diciembre 2015. De allí al 4 de agosto que asume su nuevo cargo y sólo anunciando quiénes podrían o finalmente se hicieron cargo de las distintas áreas, el tipo de cambio blue bajó hasta el orden de los $ 315 y el riesgo-país se ubicó cerca de 2.800 puntos, confirmando que los mencionados contaban con un nivel de aprobación/credibilidad entre la población local e incluso lo internacional.

Al asumir como ministro anunció una hoja de ruta con temas a tratar en adelante en un lapso de entre sesenta y noventa días. Algunos de los cuales fueron:

- Visita a EE.UU. para presentarse en los organismos internacionales de crédito y verificar la situación real del país.

- Generar un nivel de liquidación del complejo exportador en el orden de los US$ 5 MM para aumentar las reservas.

- Tratar de establecer negociaciones para la instalación de inversiones en el país.

- Tratar de bajar los niveles de inflación mensuales que se presagiaba que por julio de 2022 sería superior al 7%.

Con el pasar de agosto las tensiones financieras fueron bajando y el valor del dólar blue se estableció alrededor de los $ 300 y el riesgo- país en los 2.600; pero a fin de mes realizó la gira para el cumplimiento de la hoja de ruta y los logros fueron inmensos en comparación a los objetivos iniciales, ya que al revisar con los organismos de crédito la situación del país y visualizar lo logrado en unos pocos días, no solo le otorgaron lo comprometido sino que el BID otorgó U$S 1.800 millones adicionales y el Banco Mundial otros U$S 900 millones para engrosar las reservas que pagarán intereses en caso de usarlas. Se juntó con empresarios automotrices y quedaron en instalar una planta de motos en Córdoba con quinientos operarios que sea sede de sus ventas en Sudamérica; mientras que se encontró con empresarios petroleros en Texas y convinieron inversiones en temas de fracking para la zona de Vaca Muerta (Neuquén). En el último día de su visita se iba a reunir con el Fondo Monetario Internacional, informando que seguía en vías normales lo firmado en marzo anterior. A todo esto es importante remarcar la tarea que realiza la Aduana al mando de Guillermo Michel detectando sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones que inciden no solo en las reservas del BCRA, consecuentemente el incrementar los costos de la mercadería que se comercializa en el país con las debidas denuncias penales, tanto en nuestro país como sobre todo y principalmente en EE.UU. por lavado de activos y evasión fiscal.

El día 5 de septiembre anunció un tipo de cambio especial para el complejo sojero que exporta el 95% de su producción hasta que terminara ese mes y para sorpresa de muchos, en lugar de los U$S 5 MM se obtuvieron U$S 8,1 MM de liquidación de exportaciones, durante ese mes se anuncia que la inflación de agosto bajó a 6,8%.

Ya en octubre el valor del dólar blue se ubicó en los $ 290 que seguimos teniendo hoy y el riesgo-país volvió a menos de 2.600 puntos luego que se anunció el 28 de octubre pasado el acuerdo de pago con el Club de París del remanente (U$S 1.974 millones) de la última cuota que se debía pagar en mayo de 2016 por 2.400 millones en un lapso hasta 2028, bajando la tasa de interés de 9 a 4,5% y en 13 pagos iguales, semestrales y consecutivos.

Como corolario de esto se anunció que la inflación de septiembre fue de 6,2%, en forma conjunta que se aprobó el Presupuesto Nacional 2023 en Diputados y esta semana se conversó conseguirla en el Senado como se observa en la foto que acompaña. Por lo cual podemos decir sin problemas que en nuestro país en cuatro meses pasó de estar al borde de un estallido financiero e hiperinflación a estabilizarse con tendencia a la baja.

*Economista y tributarista.