Sebastián Pareja, el armador bonaerense del Gobierno, dijo que LLA ganaría sola las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero que la alianza bonaerense con el PRO tiene como objetivo la gobernabilidad 2026-2027 y el balotaje en noviembre de ese último año para la reelección que pretende Javier Milei. Por mejor que le vaya en las elecciones de este año para legisladores, la LLA no logrará tener con sus propios diputados garantizado el tercio que precisa para sobrevivir, o sea, para que no haya juicio político y que no se retrotraigan DNUs o vetos presidenciales. Los legisladores que le queden al PRO en la segunda mitad del mandato de Milei seguirán siendo muy importantes –aunque no tanto como lo fueron en la primera mitad– para que Javier Milei continúe gobernando como lo hace: a puro decreto y veto.

Si la LLA lograra el 40% en las elecciones de octubre, pasaría de 39 a 72 diputados, sin alcanzar el 1/3 de 85 (el número antiveto)

De hecho, en este nuevo Congreso, cada día un poco más hostil con el Poder Ejecutivo porque los gobernadores comienzan a levantar el precio de los votos de sus representantes en el Poder Legislativo, está el proyecto de modificación de la ley que regula los DNU para que en el futuro, así como una ley para ser aprobada requiere tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados, los DNU también requieran la conformidad de las dos cámaras para regir y no como actualmente, que con que solo una de las dos cámaras no se pronuncie queda vigente.

El ejemplo más ilustrativo es el DNU 70/2023 que fue rechazado en el Senado pero nunca en Diputados y, como bien señaló Pichetto, si el centro hubiera querido sumarse al peronismo, se lo habrían hecho caer. De modificarse la ley que regula los DNU, con el solo rechazo del Senado el decreto 70/2023 hubiera perdido vigencia. Tiene lógica que si una ley precisa la aprobación de las dos cámaras, un DNU también; que hoy no sea sí es culpa del kirchnerismo, que se imaginó eternamente en el Poder Ejecutivo; y regulando así los DNU, cuando le tocó estar en gobierno, demostró que comparte con LLA la desvalorización de la división de poderes y la preferencia por un decisionismo autocrático. Pero, como de aprobarse la ley que modifique la regulación de los DNU, Milei la vetaría, nuevamente se vuelven a contar los dos tercios que necesitaría el Congreso para mantener su vigencia.

El número clave es 85 diputados, el tercio de los 257 totales, o 24 senadores, el tercio de los 72 totales. Como LLA tiene solo seis senadores, le es imposible lograrlo en esa cámara, que además renueva en cada elección solo un tercio de sus miembros, mientras que Diputados renueva la mitad cada dos años y donde LLA ya cuenta con 39 diputados, de los cuales solo ocho concluyen su mandato a fin de este año. De cualquier manera, sola no le alcanzará. Si en las elecciones de octubre LLA obtuviera 40% de los votos nacionales (de manera lineal para simplificar el cálculo porque en realidad cuenta el porcentaje de cada provincia más allá del promedio nacional) del total de los 127 diputados que se disputarán este octubre, podría obtener 42, que, sumados a los 31 que le quedarán de la elección de 2023 (los 39 totales menos los ocho que concluyen su mandato este fin de año), llegarían a 73 diputados. Esos 12 que le faltan para lograr el tercio antiveto y anti-DNU valdrán oro para el Gobierno.

No será una misión imposible conseguir esas 12 voluntades por fuera del PRO como sí lo hubiera sido durante esta primera mitad de la presidencia de Milei, cuando, en lugar de 12 para llegar a los 85, precisó 46 voluntades. Como dijo siempre Mauricio Macri, Javier Milei pudo gobernar gracias al PRO, quien hasta aquí es proporcionalmente corresponsable de éxitos y fracasos de esta administración.

Al PRO le toca renovar 22 de los 37 diputados y al radicalismo, 23 de sus 36 diputados, divididos en dos grupos: 14 diputados más cercanos al Gobierno conducidos por De Loredo y 12 diputados que se referencian en Lousteau y Manes (hay otros siete diputados radicales, de ellos seis de la Liga del interior, llamados radicales con peluca, y uno de Unidos), todos electos en el buen resultado de Juntos por el Cambio en 2021. Es muy probable que los 42 nuevos diputados que pudiera obtener LLA, ocho sean de las propias ocho bancas que renuevan y los 34 agregados vengan en gran medida de los 36 que renuevan el PRO y la UCR (para completar el ex Juntos por el Cambio, hay cuatro de la Coalición Cívica de difícil posibilidad de renovarse), al fin de cuentas no muy diferente a las mismas voluntades que apoyaron las leyes, DNUs y vetos de Javier Milei la primera mitad de su mandato.

Paralelamente, habrá que ver, más allá del acuerdo al que el PRO parece llegaría con LLA el próximo miércoles 9 de julio –cuando cierran las alianzas para las elecciones bonaerense desdobladas de septiembre–, si los diputados bonaerenses del PRO que fueran electos en esa alianza luego votarán en el Congreso siempre a favor de LLA, además de los diputados del PRO fuera de la provincia de Buenos Aires y de la UCR que terminen siendo electos y no le sean amigables a la LLA porque los cercanos ya los hayan absorbido.

En diciembre se abre otro partido; off the record en el PRO se dice “la discusión es si tenemos que separarnos en septiembre o en diciembre”, la estrategia parece estar decidida mientras que la táctica depende de lo que ofrezca LLA. Página/12 en la tapa de su suplemento bonaerense de ayer colocó a Cristian Ritondo pintando todo de violeta mientras que la mayoría de los medios descuenta el acuerdo del PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires.

En diciembre también comenzará otro partido entre Kicillof y La Cámpora, cuando todo parece indicar que la misma fuerza –el espanto frente al otro– que uniría a LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires también uniría al peronismo. Sebastián Pareja en sus declaraciones del viernes a La Nación agregó que la prisión de Cristina Kirchner no fue electoralmente conveniente para LLA porque unió al peronismo. Así como en el próximo diciembre Milei comenzará su candidatura a la reelección, Kicillof lanzará su candidatura presidencial 2027 y allí sus intereses no estarán más alineados con La Cámpora, significante de Máximo y Cristina Kirchner.

En diciembre el PRO se separaría de LLA, Kicillof de La Cámpora y el dólar aumentaría un 15%

En diciembre también la mayoría de las consultoras económicas proyectan una tercera fase de la política cambiaria con una definitiva salida del cepo y una corrección del valor dólar más cercano al techo de la banda, un 15% arriba del promedio de 1.200 pesos por dólar, lo que, de ser así, daría un valor de 1.380, algo de lo que el ministro Caputo descree, como quedó claro en la presentación preliminar del presupuesto 2026, donde previó el dólar a fin de este año en 1.229 pesos.

En diciembre comienza un nuevo ciclo, político y económico sea cual fuere el resultado de octubre, y vale mencionar que en las elecciones anticipadas desdobladas, las diferentes provincias muestran que la LLA por ahora no alcanzó el 40% imaginado por ellos mismos, sino que mantuvo el 30% de su núcleo duro de las PASO y la primera vuelta de 2023.

Veremos.