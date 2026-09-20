El ajuste eterno

El gobierno nacional presentó este martes 15 de septiembre ante el Parlamento el proyecto de Presupuesto 2027. Previo a ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, había expuesto los principales lineamientos de la iniciativa ante la mesa política, con la presencia del presidente Javier Milei.

No hubo sorpresas: el eje articulador de todo el proyecto es la continuidad del superávit fiscal en línea con el FMI, el que, a su vez, pasa por alto la criticada no contabilización de los intereses de los bonos capitalizables.

En materia de estimaciones macroeconómicas, se predice un crecimiento general del 4%. En tanto, la industria y el comercio crecerían al 4,4% y 5,1%, respectivamente. No hay ninguna explicación acerca de cómo se arribaría a esos resultados manteniendo el actual modelo que, por supuesto, no es puesto en dudas en ninguna parte del texto. Lo mismo puede decirse de otra de las previsiones: el aumento de la inversión un +9,2%. El antecedente inmediato no es bueno: en el Presupuesto 2026 se proyectaba una suba de +9,4%, pero terminará siendo del - 2,1%, según lo informado en el proyecto.

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No es el único supuesto errado para el 2026: la inflación para ese periodo había sido estimada en 10,1% pero llegaría al 29%, según figura en el actual mensaje de elevación de la iniciativa. Para 2027 se establece en 18%, lo que supone un 1,4% mensual promedio.

El gasto público se mantiene en torno al 14% del PBI, tanto para 2027 como para los dos años siguientes. Ello muestra alguna dificultad para seguir reduciéndolo o una pausa en el ajuste por el año electoral. En 2025 se achicó el gasto primario en 4,9 puntos porcentuales (p.p.) del PBI, y un 0,6 p.p. adicional estimado para el 2026.

En cuanto a las erogaciones, hay partidas que evolucionarían por debajo de la inflación proyectada para 2027, como el Conicet (+10,9%), y otras que directamente muestran bajas en términos nominales. Es el caso del INTI (-5,2%) y el INTA (-12,4%). La Comisión Nacional de Energía Atómica (0,2%) casi no presenta cambios.

Se inscribe en esta misma línea el intento de eliminar la actualización de la AUH y otras asignaciones (tanto para los montos como para los límites y rangos de ingresos para acceder).

Respecto de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, se modifican y derogan varias de sus disposiciones centrales. Para el sector prestacional (y los usuarios) el punto de mayor preocupación es el art. 39, que elimina la universalidad de los valores del nomenclador que fija los aranceles mínimos de referencia a los prestadores de servicios médicos o educativos para personas con discapacidad. Así, podrán existir distintos valores para una misma prestación según quién sea el obligado al pago.

Las universidades no son la excepción. El Presupuesto 2027 mantiene los valores del periodo 2024-2026. Esto representa un 32% menos de lo estimado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cumplir con la Ley 27.795.

A su vez, los salarios docentes, en términos reales, perdieron un 25% de su poder adquisitivo en el periodo 2023-2026, sin que el Presupuesto 2027 prevea su recomposición.

Los cambios que se realizaron en el capítulo sobre el área de discapacidad y que, como parece, no pasaron por la mesa política, abrieron nuevas tensiones en el elenco gubernamental. La jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, seguramente pensando en su posicionamiento electoral, sostuvo: “Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto” (…) Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El Presupuesto, que siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, añadió la senadora oficialista.

Como venimos diciendo: más allá de los posicionamientos personales, a medida que se acercan las fechas electorales estas tensiones muestran las crecientes dificultades del gobierno para aprobar leyes que afectan visiblemente a distintos sectores de la población. Lo que necesita el modelo no es lo que necesita la sociedad.

Las políticas que se han venido aplicando, más lo prometido en el Presupuesto 2027, dan a entender que el ajuste es eterno.

El gobierno se encuentra ante una gran dificultad: hacer compatibles políticas regresivas con escenarios electorales.

*Presidente Partido Solidario.