Financiamiento para el desarrollo: ¿Argentina ausente?

Del 30 de junio al 3 de julio se realizó en Sevilla, España, la Cuarta Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo. Esta Conferencia reunió a las máximas autoridades de los países del mundo, que junto a las agencias y a la sociedad civil consideraron la agenda. Argentina junto a Estados Unidos y otro grupo de países participó en la preparación de la Declaración, logrando disminuir la ambición y el compromiso que se esperaba los países asumieran. A diferencia de Estados Unidos, nuestro país asistió una vez acordada la Declaración a la conferencia, pero con una delegación de bajo perfil y se mantuvo al margen de la participación, como mero espectador. Estados Unidos no participó de la Conferencia, si bien asistió a las negociaciones previas y fue la voz cantante en los planteos para disminuir el tono de la Declaración que se firmó y que se negoció antes de llegar a Sevilla.

Esa Declaración era ambiciosa y planteaba el compromiso de los países para lograr impactar en el desarrollo y superar la pobreza y la marginación de mucha población. Pero Estados Unidos y sus aliados donde estaba Argentina, si bien no son ma-yoritarios, como las decisiones se adoptan por consenso lograron bajar el tono y pasó a ser una serie de buenas intenciones, sin compromisos, solo promesas y promoción de mejoras. Pero no solo esto fue el resultado de la acción de EE.UU. y quienes tienen una visión acotada de Naciones Unidas, ya que solo quieren la participación de los Estados miembros y se olvidan que el lema de creación fue “Nosotros los pueblos”, o sea no son solo los gobiernos, sino también los pue-blos, representados por las organizaciones de la Sociedad Civil. Por eso, en esta Conferencia no hubo como se estila en las reuniones oficiales participación de integrantes de la SC, como ocurre en todas las Conferencias y reuniones internacionales. Sí hubo en los eventos paralelos, pero no en las sesiones oficiales. Con gran lucha se logró en la reunión de clausura que se incorpore una representante del mecanismo de la Sociedad Civil que presentó en forma integrada los documentos elaborados en los dos Foros previos organizados: el de las Feministas y el de la Sociedad Civil general. A esto se sumó el gran control que existía ante el temor a una acción terrorista se extremaron las medidas de seguridad, tanto para llegar al centro donde se realizaba la Conferencia, como para moverse dentro del centro de convenciones donde se realizó. El control de lo que traía cada delegado, fue tan grande que retiraban cualquier material impreso con alguna referencia, llegaban hasta retirar los abanicos que tenían algunas inscripciones alusivas al rechazo a la deuda, o el pedido del cambio del sistema impositivo y demás. No se autorizaba llevar equipaje alguno e incluso se prohibió en los dos hoteles próximos que dejaran equipaje quienes no estaban alojados. Algo que suele ser habitual en estas reuniones especialmente el primer y último día, para los que llegan sobre la hora de comienzo o los que se van enseguida al terminar.

Con relación a los contenidos no se mencionó en el texto de la Declaración la salud y derechos sexuales y reproductivos, si bien su vínculo con el desa-rrollo es claro. Se hace una mención a la igualdad de género, pero no se desarro-llaron ni se adoptaron compromisos al respecto. Sabemos que la desigualdad económica de las mujeres y la niñez es un elemento que retrasa y atenta contra el desarrollo económico de un país. Sin embargo, no se establecieronn compromisos, solo algunas débiles propuestas que al menos se mencionan, pero que no impactarán si no se transforman en verdaderos compromisos de una redistribución que achique o elimine las profundas desigualdades económicas de mujeres y niñas. La violencia contra mujeres y niñas está solo mencionada y no hay compromisos con relación a disminuirla o eliminarla. Esto coincide con las medidas del gobierno de Milei que disminuyó y eliminó las actividades relativas a la atención de la violencia a pesar de su alta frecuencia y que recientemente dejó sin efecto la disposición por la cual durante el 25 noviembre, Día de lucha contra la violencia de género, en las escuelas se debía hablar y sensibilizar sobre el tema. Así negando la existencia de este flagelo solo conseguimos tener más femicidios y violencia hacia las mujeres y niñas, algo que no le preocupa al actual gobierno nacional.

En Sevilla se perdió una gran oportunidad, sin embargo, las feministas y la Sociedad Civil continuaremos luchando por lograr los cambios del sistema económico, productivo y distributivo de los países. Ahora la lucha continúa principalmente a nivel de los países y solo así será posible avanzar. Pero esto será desigual y no tendrá el impacto que esperábamos si se hubieran adoptado compromisos como los que sugeríamos y que al principio estuvieron, pero luego se diluyeron. Debemos actuar y lograr modificaciones para acabar este sistema desigual, inequitativo y autoritario, en cada país, la región y el mundo. No es solo un imperativo moral, es económico.