La distopía se volvió rutina

Hay libros que envejecen como las máquinas: se oxidan, hacen ruido, se vuelven incomprensibles. Y hay otros que envejecen como ciertas heridas: no se cierran, apenas cambian de forma, siguen doliendo en los mismos lugares, crujen en las mismas ocasiones. El talón de hierro pertenece sin dudas a esta segunda especie. Leerlo hoy no es un ejercicio arqueológico ni una curiosidad histórica; es una experiencia incómoda, casi física, que obliga a aceptar una evidencia desagradable que el siglo XX no solo lo confirmó, sino que perfeccionó.

Jack London escribió esta novela cuando todavía se podía creer –con fe ingenua y muscular– que la historia avanzaba por acumulación de razones. Pero lo extraordinario del Talón de hierro no es su fe, sino su desconfianza. London no escribe como un profeta iluminado, sino como un materialista furioso que entiende que el poder no se convence, sino que se organiza. Y cuando se organiza, el poder aplasta. La oligarquía que describe no es una caricatura ni un exceso retórico; es un sistema frío, metódico, legalista, capaz de usar el lenguaje de la civilización para justificar la barbarie. No necesita monstruos ni sicarios: le bastan abogados, jueces, sindicatos domesticados y una violencia administrada con eficiencia industrial.

Lo que vuelve a esta novela una de las grandes obras del siglo XX –aunque haya sido escrita antes de que el siglo empezara a mostrar los dientes afilados– es su negativa a ofrecer consuelo. No hay aquí una épica del triunfo ni una pedagogía del optimismo. La revolución fracasa, los cuerpos se acumulan, la derrota se extiende durante siglos. London se permite algo que la literatura política rara vez tolera: admitir que la razón puede perder, que la verdad no garantiza la victoria, que la historia no tiene obligación alguna de ser justa. Y que la mayoría de la sveces no lo es.

La estructura misma del libro es una declaración estética y política. Ese manuscrito encontrado, comentado desde un futuro remoto, no suaviza el horror, lo vuelve más pesado. Cada nota al pie es un recordatorio de que el sufrimiento fue real, de que la represión fue eficaz, de que la humanidad necesitó generaciones enteras para salir del pozo. No hay ironía amable en ese dispositivo: hay distancia, y la distancia no salva a nadie.

La escena en que Ernest Everhard comprende que el clérigo se expresa en términos reaccionarios no por convicción, sino porque ignora la existencia de un submundo de pobreza e indignidad, es escalofriante. Everhard lo lleva de la mano a conocer el infierno. Después de escuchar y ver la realidad de la explotación y la miseria, el pobre clérigo comienza a predicar sobre justicia social, pero como consecuencia será silenciado por la Iglesia Católica y encerrado en un manicomio.

London escribe con una prosa seca, sin coartadas líricas, como si supiera que adornar la catástrofe sería una forma de traición. Su socialismo no es sentimental: es biológico, casi darwiniano. El poder sobrevive porque se adapta mejor, no porque tenga razón. Y esa idea, brutal y simple, es la que sigue incomodando más de un siglo después.

El talón de hierro no es solo una novela política: es una novela sobre la derrota, sobre la persistencia del dominio, sobre la paciencia infinita y el perfeccionamiento continuo de los sistemas de opresión. Tal vez por eso no se la lee con placer, sino con reconocimiento. Como si alguien, desde muy lejos, nos estuviera diciendo: esto ya pasó, esto está pasando, y no hay ninguna garantía de que no vuelva a pasar otra vez en el futuro.

Si el siglo XX tuvo una conciencia anticipada, un libro que entendió su lógica antes de que se escribiera con sangre, fue éste. No porque acertara en los detalles, sino porque entendió el mecanismo que lo mueve. Y los mecanismos pueden dejar de funcionar, pero eso no significa que no tuvieran razón. A diferencia de las profecías, los mecanismos rara vez se equivocan.