Política de tabaco: ¿un tema de salud o económico?

Como ya es muy sabido, el costo de los cigarrillos es un mecanismo de control del tabaquismo importante, que se adopta en la mayoría de los países. La anomalía es que una productora de cigarrillos no paga ese impuesto. Es evidente que esto que ocurre desde hace años, hizo que las marcas de esa productora hayan aumentado el consumo en dos y hasta tres veces en relación a las otras. O sea, por no pagar ese impuesto, vende cigarrillos a un valor más bajo, y lógicamente aumentó las ventas.

Esto en realidad: es un problema de salud y no solo económico, porque estos cigarrillos baratos son más accesibles a mujeres, a adolescentes y niños que tienen menos capacidad económica y así pueden fumar.

Esto es grave porque aumenta el hábito de fumar en los más chicos que adquieren el hábito, que luego cuesta mucho eliminar. Pero como fumar es malo para la salud estos adolescentes y niños de ambos sexos tendrán más problemas, especialmente respiratorios, que el resto de la población a expensas del enriquecimiento de la productora que evade el impuesto.

Llama la atención que en esta discusión el tema de las consecuencias no se plantea. El ministro de Salud de la Nación no ha opinado, y con su tradicional silencio y el de su equipo, la discusión queda en el plano económico, cuando en realidad, este es secundario frente al de la salud. La ausencia de opiniones desde la mirada de la salud es muy rara, porque tampoco los legisladores parecen tenerla en cuenta. Pocos rechazan el beneficio de esta productora que tiene un tratamiento preferencial tan grosero. ¿Cómo es posible esto? Es lamentable, pero no se puede entender sin sospechar que hay corrupción en el Ejecutivo y en el Legislativo. Esto en el Senado fue dicho en voz alta por un senador que acusó a sus pares de recibir dinero por parte de esa productora, y solo así se puede entender que ésta lleve tantos años sin pagar el impuesto y se legalizó esta desigualdad sin ningún recato.

Me preocupa parecer defensora de las otras dos productoras internacionales, que sí pagan los impuestos, pero aclaro que nada tiene que ver con eso. Desde hace años lucho contra la industria tabacalera y su propaganda que es muy efectiva y orientada a mujeres y niñas. Vale recordar que tuvimos una ley importante que proponía el control y política frente al tabaco aprobada por ambas Cámaras, incluso cuando su autor Aldo Neri, ya no era más diputado, cuya vigencia fue solo de siete días, porque fue vetada por el presidente Menem respondiendo a la presión no solo de la industria tabacalera, sino también de la del marketing. Es clave retomar la protección de la población para disminuir el impacto negativo en la salud del tabaco. Esto es más importante que lo que se plantee económicamente. ¡Ojalá el ministro de Salud se refiera a esto!