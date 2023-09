Política exterior y políticas de género: ¿qué las vincula?

Hay preguntas que parecen tan obvias que no necesitan respuestas, aunque esta requiere una respuesta, porque no todo lo obvio siempre se sabe y no necesita aclaraciones. Por eso, hoy nos vamos a detener a considerar sus vínculos y alcances. En principio, la política exterior de un país abarca todas las formas de vinculación con el resto de los países del mundo, y otros organismos: ya sean mundiales, regionales, subregionales o nacionales. Además, abarca todos los aspectos y es muy amplia, pero prioriza algunos, según con quién se relaciona y para qué aspectos. Dentro de estos están los que se refieren a aspectos comerciales de intercambio, los políticos que se refieren a los acuerdos en temas políticos, vinculados al tipo de relaciones, a la integración de bloques más homogéneos, como los que existen en Naciones Unidas, que agrupan a los países por bloques constituyendo el G77, con más países, y el más diverso, en términos de la lengua, el tamaño o la extensión, la diversidad de su producción, entre otros. Es en los aspectos políticos que aparece el tema del género y donde surge una variedad de posiciones que plantean afinidades y divergencias que no siempre van de la mano de otras. Si la política exterior de un país es coherente con la política interior, si el país niega o restringe el reconocimiento de las políticas de género en el país, va a plantear eso a nivel de su política exterior. Sin embargo, esto no ocurre siempre en otros aspectos. Por ejemplo, un país puede suscribir y desarrollar políticas frente a la paz y la seguridad interior, pero en el área comercial es un gran productor y vendedor de armas. La incoherencia entre promover la paz y producir y vender armas, es algo que se vincula con el género, porque las políticas feministas promueven la paz dentro y fuera del país. Entonces, la mirada desde las políticas de género van mucho más allá de reconocer la diversidad, es cómo la mirada con esos “lentes”de la igualdad de género analizan cada política y promueven la coherencia con los principios básicos basados en los derechos humanos, y específicamente, en los derechos de mujeres y niñas en toda su diversidad. Esto se ha llamado Política Exterior Feminista, fue Suecia en 2014 que acuñó este término, que fue y sigue siendo motivo de estudio e investigación.

Ante los cambios registrados en algunos países frente a las políticas de derechos humanos, y especialmente de derechos de las mujeres, con graves atentados a mujeres defensoras de derechos cuidando la supervivencia de sus familias y comunidades, así como la preservación del medio ambiente, como fue la persecución y asesinato de Berta Cáceres, las organizaciones defensoras de derechos, gobiernos, organizaciones filantrópicas y de agencias de ONU nos reunimos para buscar respuestas efectivas. Así surgió un grupo que bajo el auspicio del Centro Internacional de Investigación de la Mujer –IWRC– produjimos un documento sobre qué es y cómo brinda respuestas la Política Exterior Feminista, considerando un objetivo común lograr sociedades más justas, igualitarias, pacíficas y sustentables. El grupo creció en membresía y evolucionando a la creación de Política Exterior Feminista Colaborativa –FFPC– que nuclea a cincuenta y dos miembros de gobiernos, organizaciones feministas y organizaciones filantrópicas para promover la creación de estas áreas en los países en articulación con organizaciones de la sociedad civil feministas y filantrópicas. También promueve la investigación de sus impactos y modalidades. La reunión en Buenos Aires que acaba de concluir juntó a países de la región: Canadá, México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina para elaborar una hoja de ruta común, es un modelo de acción de la FFPC.