Se terminaron las distopías. Llegamos al presente bizarro. Y no hablo de bizarrerías simpáticas, rarezas que atraviesan lo hegemónico, dándole gustito nuevo a la Historia. Son casi fallas, por donde se resquebraja lo humano. Principalmente, desde el poder actual, donde prima la injuria, el desprecio, lo tajante, irrevocable, unívoco. Es más bien aterrador... Pero ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Un presidente que consigue votos, principalmente por su manejo de las redes, y también gracias al deplorable gobierno anterior? O sea: ¿un presidente elegido por descarte y posteos, haciéndose pasar por un superantihéroe? ¿Un presidente al que no se le puede hablar de perros porque pira? ¿Una secretaria general de la Presidencia, llamada la “jefa”, hermana del Presidente (¡!), sin otra carrera política que organizarle la vida financiera y emocional a su hermano? ¿Un presidente que no se acerca a la gente? ¿Que grita cuando habla, siendo capaz de metáforas perversas (¡“niños envaselinados”!, hasta me cuesta escribirlo…) y se ríe como el guasón revoleando la motosierra? ¿Qué es esto? ¿Acaso las injurias no hablan más de quien las profiere? ¿Cómo pueden salir tantas veces de su boca las palabras pedófilo, puta, mandril, mierda, rata, sorete, forros, acompañadas de sorna y vehemencia? ¿Qué es esto? ¿Cómo nos representa? ¿Qué argentinos, por más que lo hayan votado, se sienten identificados con ese vómito verbal? ¿A qué se debe que no recorra nuestro país? ¿Lo incomodará el pueblo o la gente es solo un número? ¿Hay que ponerse a ladrar para que escuche? ¿Ser de hierro y no de amor? ¿Qué es esto?

Parece que uno puede escribir lo que quiera o decir lo que se le antoja. ¿Libertad o indiferencia?

¿Cómo puede ser que en México gobierne una persona con una brillante carrera política, física, doctorada en ingeniería energética, una de las pioneras del ambientalismo, que hable suave y firme, teniendo que lidiar con el narco, el machismo, y en nuestro país la fila de insultos dichos por el Presidente ascienda a más de mil?

¿Qué es esto, acá y en otras partes del mundo?