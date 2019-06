Un dato que merece la tapa no debe dejar lugar a dudas

por Julio Petrarca

La carta publicada hoy con la firma del señor Gabriel Wolf contiene cuestionamientos serios a lo publicado por PERFIL el sábado 22, tanto en la portada como en la nota de las páginas 24 y 25, sección Economía. El lector enumera incongruencias y falta de fuentes identificables que justifiquen parte del copete del tema principal de tapa (“Baja el dólar y sube el consumo”), donde se indicaba que “empresas de electrodomésticos dicen facturar 100% más: venían rezagadas”.

Para no abundar aquí en las enumeraciones que formula el señor Wolf (véase su mail, que encabeza el Correo en la página anterior), he trasladado la inquietud y reclamado aclaraciones al editor de esa sección, Jairo Straccia, quien respondió: “La información incluida en la nota surge de las mayores cadenas de electrodomésticos que operan en la Argentina, que se manifiestan off the record mientras los meses están en curso. Ratificamos todo lo escrito, y de hecho está en línea con la información que habíamos publicado una semana antes, que iba en el mismo sentido, porque veníamos monitoreando la reacción de los consumidores a las nuevas medidas, como el Ahora 12. Hemos contado la recesión, la estanflación, las caídas del consumo a niveles similares de 2002, los impactos en el empleo y en el poder adquisitivo. De hecho, hace menos de un mes contamos que la inflación bajaba menos de lo que decía el Gobierno. Todo ello nos da la autoridad como para contar también si se da lo que llamamos un rebote, que además lo pusimos en contexto: desde niveles muy bajos, y lo llamamos ‘minirrebote’”.

El lector hacía referencia también en su carta a un artículo publicado el mismo día por el diario Página/12, que ofrecía un panorama opuesto al planteado por este diario. He leído atentamente esa nota y observé que la fuente elegida tampoco merece plena confianza, pues se basa en una encuesta de la que solo se señaló un universo de 400 casos, sin identificar la fecha de realización ni el territorio abarcado.

Dicho esto, debo darle razón al señor Wolf en lo que se refiere a la falta de coherencia entre la mención de la tapa, el texto de la nota de páginas 24 y 25, la cifra del 100% solo expresada en la infografía que ilustra y lo que dice la bajada del título (es decir, hasta el día de la publicación). Entiendo lo que Straccia señala –que es información suministrada off the record– pero no resulta suficiente ese argumento para respaldar lo publicado. De hecho, en ningún tramo del artículo de Patricia Valli se menciona esa evaluación (ni siquiera se habla de electrodomésicos) y solo en un recuadro se dice que las cadenas de electrónicos (que no es lo mismo) “mantienen la prioridad y marcan que las ventas crecieron entre el 50% y 100%”. Acuerdo con el lector en que lo afirmado acerca del 100% de aumento de las ventas de electrodomésticos en los primeros 22 días de junio es “incomprobable”, pero no con su calificación de “mentiroso” para el dato.

En línea con parte de la respuesta de Straccia, debo indicar que la política editorial de PERFIL en general y de la sección Economía en particular no presentan, a mi juicio, síntomas de parcialidad en relación con las medidas del Gobierno, sus resultados, aciertos, errores y consecuencias.

Error. El lector Hugo Domingo señala en un mail que el mapa publicado el sábado 22 en la página 5 del suplemento Turismo presenta una equivocación: no es el océano Pacífico el que sirve de extremo sur a la ciudad-Estado de Singapur sino el estrecho de este nombre, que la separa de Indonesia. El estrecho, para algunos considerado semejante a un mar por su extensión e importancia, conecta los océanos Pacífico e Indico, pero no pertenece a ninguno de los dos.