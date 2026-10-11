Welcome to New York

Bolchevique cultural número uno fue calificado Georg Grosz, cuando Hitler asumió el poder, y sus obras fueron incluidas en la muestra de Arte Degenerado que convocó a muchos de los pintores que luego se volvieron realmente famosos por las razones contrarias. La imposibilidad de vivir en Alemania por las persecuciones políticas que tuvo en represalia a sus caricaturas y escritos, sobre todo los que publicaron en la editorial Malik que había fundado en 1917 con los hermanos John y Wieland Heartfield, fue determinante para irse de Europa.

Llegó a los Estados Unidos en 1932 y enseñó en la Art Students League de Nueva York. Volvió pero para emigrar en 1933 y luego convertirse en ciudadano naturalizado en 1938. En ese último viaje se puedo traer Eclipse del sol desde Berlín a Nueva York. En este contexto americano fue un vestigio de su vida pasada, su forma de pensar el arte y la política en los años de República de Weimar. En fin, la razón de su exilio. Porque en Nueva York, Georg fue George y abrazó con entusiasmo la vida norteamericana. Tradujo no sólo su nombre sino también su manera de pintar.

Aunque llegó con el éxito y la fama del artista comprometido y agitador cultural, sus dibujos eran famosos en su tierra y Nueva York le había gustado tanto, no pudo acceder ni un poco al sistema de medios de Estados Unidos que, por más moderno que parecía, no estaba interesado en él. Poco a poco se fue convenciendo de que esto no iba a cambiar mucho: él que fue a las artes plásticas lo que Kurt Weill a la música o Bertold Brecht al teatro y la poesía, ahora era pobre y era desconocido. Fue un profesor de dibujo, manso y paciente, que no guardaba nada de ese rabioso artista que pintó la podredumbre de Europa y se burló de los poderosos.