Año Nuevo: una chica denunció que un patovica la golpeó en un boliche de Nueva Córdoba

Una joven, de 18 años, denunció que un patovica la golpeó en un boliche de Nueva Córdoba a la salida de una fiesta de Año Nuevo.

“Me sacó cuatro dientes. Me despertaron y me estaban llevando al hospital. Es muy doloroso. Tengo siete u ocho puntos”, relató Luciana a El Doce.

La chica contó que los guardias del local “Velvet Sur”, ubicado en calle Larrañaga al 150, comenzaron a sacar gente tras una pelea.

Temporal en Alta Gracia: ríos crecidos, granizo, autos arrastrados y ayuda provincial

Denuncia

“Me sacaron a la fuerza, agarrándome de los brazos. Me dejaron moretones. Yo no me negaba a salir, sólo le pedía por favor que me dejara buscar mi cartera. Lo único que hacía era gritarme y empujarme”, aseguró.

“Apareció este guardia masculino...me acuerdo de haberle visto la cara y después estar yendo al hospital. Mi novio pudo ver cómo me pegaban. La verdad no me acuerdo si fue un solo golpe que me dejó inconsciente. No sé como fue, si me pegó una sola vez...fue tan rápido”, agregó en declaraciones a Telenoche.

Al ser consultada sobre las causas de la agresión, Luciana respondió: “La verdad no puedo entender por qué pasó. Lo único que le pedí es que me dejara sacar las cosas”.

“No sé porque este señor reaccionó así. Cuando estaba tirada en el piso había policías, el dueño del boliche, nadie hizo nada. Los policías empezaron a tirar balas de goma”, concluyó la joven.



Semino, sobre el aumento por decreto a los jubilados: “Es más de lo mismo, pero peor”

Detenido

El patovica, de 34 años, quien habría sido a su vez agredido por un adolescente de 17 años, fue luego detenido en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, según informó el canal cordobés.