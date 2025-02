Ante el fogoneo de JxC, el “impuestazo” se colará en una sesión explosiva por la presión fiscal de Córdoba

Se viene una sesión explosiva que estará dominada por el fuerte choque de fuerzas entre el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) y el oficialismo ante el fuego cruzado por el "impuestazo" del gobierno de Martín Llaryora que se colará con el debate del proyecto de reforma tributaria del liberal Gregorio Hernández Maqueda.

Como lo adelantó Perfil Córdoba hace dos domingos, la iniciativa del halcón cambiemista y profeso mileista se erige como el caballito de batalla de JxC para avivar el reclamo por el "impuestazo" que denuncia la oposición toda y desmienten de plano las espadas del PJ.

Este tema será el eje central del áspero debate que marcará el pulso del plenario de este miércoles, donde la oposición logrará sortear la barrera del "silencio" en el recinto en torno al golpe al bolsillo por los aumentos en los inmobiliarios urbano y rural.

La convocatoria oficialista a comisión de Economía para la tarde del jueves con el fin de arrancar con el estudio del tema solo generó más enojo entre los opositores duros. "Es una falta de respeto", se quejaron dos radicales con agenda en el interior y cuestionaron que el PJ busca "dilatar" la discusión. "La comisión era ayer, un día antes de la sesión. No después”, remarcó uno de ellos.

Hernández Maqueda fogoneará -con éxito- la discusión de su proyecto que busca "disminuir la presión fiscal" de la Provincia con una serie de puntos que van más allá del "impuestazo", aunque es el único de al menos otros ocho que logra sortear las exigencias y los plazos de la "cláusula Spaccesi" por estar "cajoneado" desde hace más de seis meses.

Los halcones de JxC proyectan un escenario con la oposición desplegando su ofensiva y el PJ en la defensiva. El ala dura cambiemista se frota las manos al saber que la votación de la iniciativa del liberal mileista será sobre tablas con mayoría simple en el marco de la paridad. "¿Quién va a votar en contra de poner un límite al impuestazo?", lanzó una voz deloredista al apuntar su mirada sobre los monobloques que en la mayoría de las veces votan con el peronismo. “Van a pagar un costo político muy alto ante la ciudadanía”, exteriorizó el halcón radical.

Apoyos

En esta avanzada, el interbloque JxC (UCR, Frente Cívico y Mejor Futuro) se muestra compacto detrás de la queja por "los aumentos confiscatorios" en los inmobiliarios urbano y rural de este año, que van más allá de los topes del 172% y del 189%, respectivamente.

Los halcones cambiemistas -entre ellos, el diputado Rodrigo de Loredo- advirtieron que han llegado boletas con incrementos del 300, 400 y hasta el 1000%. En el peronismo desmienten ese nivel de impacto y circunscriben al 1% del universo de contribuyentes quienes han recibido un aumento por sobre los topes fijados.

El reclamo por el "impuestazo" es compartido por al menos dos de los integrantes del PRO, los alfonsinistas de Construyendo Córdoba y los titulares de los monobloques Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), Luciana Echevarría (FIT Unidad) y Federico Alesandri (Peronismo K).

Desde que llegó a la banca, Agustín Spaccesi viene rechazando la fuerte "presión impositiva" de la provincia y reclama la baja de impuestos en Córdoba, en línea con el postulado del poder libertario. Por lo cual, la fuerte presión de un lado y del otro, recae sobre la radical escindida Graciela Bisotto. El propio De Loredo se encargó -hace unos días- de enviarle su mensaje de advertencia.

Reforma tributaria

El debate se proyecta acalorado por donde se lo mire. Sin embargo, lo que pueda salir -a modo de resultado- de esa discusión se torna imprevisible por estas horas. La reforma de Hernández Maqueda va al hueso y pega directo en la "caja" recaudatoria de la administración provincial.

La iniciativa consiste en la eliminación de exenciones objetivas y subjetivas, la modificación del impuesto inmobiliario, la reducción en un 50% de la totalidad de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos y la eliminación del impuesto al Sello.

Hay distintas miradas entre los opositores que advierten del impacto de esta reforma en las arcas públicas. Es por ello, el halcón liberal anticipó que está abierto a receptar "modificaciones" a su proyecto para lograr el consenso mayoritario.

De todos modos, en su rechazo, el PJ se juega a todo o nada. El oficialismo resistirá el embate opositor por la baja de impuestos, pero “"os votos podrían no acompañarlo", apuestan algunos halcones. No obstante, en el peronismo sostienen que no está dicha la última palabra, en su convencimiento de que puede inclinar la balanza a su favor.

Más artillería pesada

En otro adelanto de PERIL CÓRDOBA, la UCR y sus socios de JxC también batallarán la reforma al reglamento de la Cámara contra la "dictadura chavista" del PJ, en dichos del radical halcón Matías Gvozdenovich, por "coartar" el uso de la palabra a la oposición. El oficialismo retruca con su postura reglamentarista.

La avanzada cambiemista incluye sesionar todos los miércoles y devolverle el sillón a la deloredista Alejandra Ferrero en la reunión de Labor Parlamentaria como titular del interbloque opositor. El PJ adujo apego al reglamento y rechazó los cambios que impulsa la iniciativa de Miguel Nicolás (UCR), con el fin de "un acceso más participativo de las minorías", ya que no existe la supremacía oficialista.

Por su parte, Oscar Saliba pedirá la aprobación de su proyecto que busca dar una señal paliativa al campo en medio del "impuestazo". El radical propone una alícuota diferencial del 1,75% -implica una reducción- para las actividades y servicios que preste el sector agropecuario, independientemente de su nivel de Ingresos Brutos.

Según el boina blanca, esta medida "estimularía la actividad agropecuaria, generando un aumento de la producción, la creación de nuevos empleos y el consecuente desarrollo de las economías regionales", aportó.