Argüello: un repartidor frustró un robo con una “patada voladora” y los ladrones huyeron

Un violento intento de robo ocurrió este martes en barrio Argüello, en Córdoba, cuando un repartidor fue sorprendido por dos delincuentes mientras dejaba un pedido en la zona de Recta Martinolli. Los ladrones intentaron arrebatarle la moto, una modalidad que se repite en distintos barrios del norte de la ciudad.

La SW4 del fiscal Hairabedián no aparece: por qué las Toyota son las más robadas en Córdoba

El trabajador, sin embargo, reaccionó de manera inmediata y logró frustrar el asalto. Tal como se ve en un video que comenzó a circular en redes sociales, el joven saltó y lanzó una “patada voladora” contra uno de los agresores, lo que provocó que ambos retrocedieran y escaparan sin poder concretar el robo.

"@perfilcordoba: Hace instantes en Argüello: repartidor se defendió de un robo con una patada voladora. Mientras dejaba un pedido, un repartidor fue interceptado por delincuentes que intentaron robarle la moto en la zona de Recta Martinolli. Sin embargo, este reaccionó de inmediato y frustró el asalto: les metió una patada voladora. Los ladrones escaparon sin poder llevarse el vehículo. Vecinos denuncian nuevamente falta de presencia policial en la zona".

Las imágenes generaron una fuerte repercusión entre los usuarios y reavivaron el debate sobre la inseguridad en la zona. Muchos vecinos destacaron la valentía del repartidor, aunque advirtieron que una reacción así puede resultar riesgosa frente a delincuentes armados.

Al mismo tiempo, residentes de Argüello volvieron a denunciar falta de presencia policial y aseguraron que los hechos delictivos se repiten con frecuencia en calles aledañas a Recta Martinolli. Piden refuerzos de patrullaje y acciones concretas para evitar nuevos ataques.