Boliches para adolescentes: proponen en Córdoba un sistema de permisos parentales

Empresarios del sector nocturno solicitaron a la Municipalidad de Córdoba replicar una iniciativa aplicada en la ciudad de Río Cuarto, que permite el ingreso de adolescentes de 16 y 17 a los boliches con la autorización de sus padres o tutores.

Esta propuesta surge como una alternativa para evitar que los menores recurran a documentos falsos o participen en fiestas clandestinas, ya sea dentro de la ciudad o en localidades aledañas como Carlos Paz y La Calera.

Actualmente, en el municipio, la actividad nocturna para menores de edad se encuentra limitada a los matinés, que permiten el ingreso de jóvenes de entre 14 y 17 a eventos organizados hasta las tres de la mañana, con los debidos controles de seguridad, asistencia médica y fiscalización municipal. Sin embargo, según José Luis Collado, presidente de la Cámara Provincial de Discotecas de Córdoba, estos matinés han perdido interés entre los adolescentes.

"Los chicos después de las fiestas de 15 no asisten más a las llamadas matiné", explicó en diálogo con un medio radial. Esto provoca un "vacío" en la oferta de entretenimiento nocturno para esta franja etaria, lo que los lleva a buscar alternativas informales. Al no poder acceder a las mismas fiestas o establecimientos que los mayores de 18, muchos recurren a la falsificación de documentos o asisten a eventos no habilitados para menores.

"La realidad es que nosotros tenemos un muy buen sistema en Córdoba para proteger a los jóvenes de 18 a 25-30 años. Pero no tenemos ningún sistema para los 16-17 años, los hemos expulsado a Carlos Paz, La Calera o a la clandestinidad. Hoy los chicos están haciendo plagas de clandestinidad, queremos acabar con eso", enfatizó el Collado.

Autorizaciones para menores de 16 y 17 años

En Río Cuarto, la medida ya está en marcha. El secretario de Prevención y Convivencia de la Municipalidad, Gastón Maldonado, explicó que el sistema implementado permite a los padres otorgar o revocar permisos para que sus hijos accedan a boliches mediante el CIDI (Ciudadano Digital). Además, reciben notificaciones cuando el menor ingresa a un local nocturno.

"Como tutor das autorización a modo general, después también la podés revocar si uno lo decide. Esta es una política pública que ya está en marcha. Nosotros la trabajamos el año pasado y la presentamos como propuesta en el Concejo Deliberante y fue aprobada por unanimidad", explicó.

Para abordar esta problemática, el funcionario señaló que se llevó a cabo un proceso de diálogo con todos los actores involucrados: padres, jóvenes, propietarios de boliches y representantes de las escuelas.

Una nueva ordenanza

Desde el Ente de Fiscalización y Control municipal confirmaron a este medio que están al tanto de la experiencia de Río Cuarto y han mantenido reuniones con los empresarios y cámaras del sector. Además, indicaron que están trabajando en una modificación integral de las ordenanzas sobre la actividad nocturna, que incluiría nuevas regulaciones sobre la presencia de menores en boliches y otros espectáculos.

"Lo estamos trabajando con la municipalidad. Somos conscientes de lo que se aplica en Río Cuarto. Además, hemos sido contactados por los bolicheros por esa misma iniciativa. La medida está pendiente, todavía estamos en conversaciones para evaluar las posibilidades", precisó Ezequiel Hormaeche Actis, director ejecutivo del Ente.

En aproximadamente dos o tres meses se presentarán las nuevas modificaciones, que también contemplarán la ampliación de rubros y horarios de la actividad nocturna, y contarán con la opinión de los municipios que integran el Ente Metropolitano, presidido por Rodrigo Fernández.