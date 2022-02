Caserio ya tiene un hombre para jugar la interna en Punilla

Envalentonado por el anuncio que lo tendrá con nuevo despacho en el Banco Nación, el exsenador del kirchnerismo, Carlos Caserio, continúa las reuniones para definir dónde el Frente de Todos competirá con el schiarettismo en la interna de marzo. Y hasta ahora, donde quieren dar pelea es en los departamentos Punilla, Colón, General San Martín y Río Seco. Territorio en el que hay varios dirigentes con terminales en el Gobierno nacional. Pero, de acuerdo a las conversaciones de las últimas semanas, el propio Caserio no descarta correrse él de la candidatura a presidir Punilla y dejar a otro hombre de la zona, con un despacho fuerte, aunque en Córdoba, como el titular regional de Pami, Rubén Ovelar. El intendente de La Cumbre en uso de licencia podría ser quién mida fuerzas con el intendente de otra localidad cercana, el schiarettista de Huerta Grande, Matías Montoto. En Colón, por su parte, el intendente de La Calera, Facundo Rufeil quiso hacer la punta en proclamar al gobernador Juan Schiaretti como presidente provincial del PJ. Ah, donde dicen que hubo ruido fue en el sur. Cabe recordar que la semana pasada en esta sección contamos que había algunos inquietos con el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Esta semana, un schiarettista paladar negro con conocimiento del Imperio del Sur, reportó al Panal: “es un muchacho jabonoso”. Y trasladó el mensaje del Centro Cívico, sobre el ultimátum de Schiaretti a los espacios al kirchnerismo: “no quiere a ninguno”. El tema es que algunos se quieren animar con una lista en contra del intendente…

Unidad, pero ¿a qué costo?

“Se juntaron, están todos, pero no quiere decir que esté todo bien. A eso hay que esperarlo para ver cómo camina”. La definición la dejó un radical que observa desde afuera de los muros de la Unicameral, la unidad que se concretó con un bloque UCR en la Legislatura. Concretamente, con el paso de cuatro legisladores de la bancada que compartían con el PRO, a un bloque puro del radicalismo y con el riocuartense Juan Jure como presidente en lugar de Marcelo Cossar, como adelantó PERFIL CORDOBA. Sin embargo, esta semana se conoció cómo se repartieron las autoridades dentro de la bancada, y eso dejó el primer ruido. A la secretaría del bloque se la dejaron a Horacio Santucho, hombre que responde a Mario Negri; la prosecretaría quedó en manos de Sofía Aguad, hija de Oscar y cuñada de Rodrigo de Loredo; pero como director quedó Pablo Farías, un hombre del exintendente Ramón Mestre que se hizo viral hace algunas semanas por cruzar con dureza en un grupo de WhatsApp a Cossar. Desde el entorno de Cossar dejaron trascender que no cayó bien la continuidad del exsecretario de Transporte en el bloque y cuentan que se escuchó: “no puede seguir un tipo que se largó con todo cuando le cortaron el contrato y que a la primera de cambio lo va a liquidar”. Hasta ahora, el propio Cossar se mostró aceptando los movimientos en público, aunque deslizó un mensaje en su cuenta de Instagram: “bajar para subir. Parece obvio, pero no lo es, cada bajada es una oportunidad para subir más alto”.

Los fondos del Presupuesto participativo

Esta semana fueron varias las recorridas del intendente Martín Llaryora por los CPC con reparto de insumos, vehículos y fondos para optimizar las áreas operativas, nave insignia de la descentralización que pretende el titular del Palacio 6 de Julio y en un sector del gobierno que encabeza Juan Domingo Viola, como la secretaría de Participación Ciudadana. Como así también hubo fondos para los centros vecinales. Y la discusión que seguían en las últimas semanas aquellos que andan por los pasillos de la Municipalidad era quién se iba a quedar con el Presupuesto Participativo, que es en definitiva una herramienta clave para la política territorial y fondos que venían observando con atención dos funcionarios: el propio Viola y Sandra Trigo, la flamante secretaría de Género, Diversidad y Gestión Vecinal. “En términos formales, es una caja que quedó para Juan Domingo, pero le pidieron extrema coordinación con Sandra”, lanzó una voz desde el Municipio que también contó que hay varios funcionarios nombrados en diciembre que aún no tienen despacho.

La división radical en el Congreso, seguirá

Hablaban dos radicales en un bar de Nueva Córdoba, en inmediaciones de Plaza España. El temario en cuestión tenía varios puntos: la relación con Luis Juez, la unidad en Diputados y el clima en el Concejo. De lo primero, llegaron a un acuerdo y reportaron rápido a otra persona que seguía las alternativas vía WhatsApp, arranca el operativo ‘limitar a Juez’. “Nos está armando en todos lados en el interior, va él y habla solo en Buenos Aires con la gente de (Horacio Rodríguez) Larreta, empieza a muscular y nosotros seguimos discutiendo estupideces”, se enojó uno que rápidamente encontró respuesta del radical de peso en modo virtual. “Yo me encargo”, se escuchó del otro lado. El otro tema, la división de bloques en el Congreso, seguirá así porque a ninguno de los dos –Mario Negri y Rodrigo de Loredo- les conviene la unidad. “Si se juntan, saben que se quedan sin presidencia. Lo que sí sabe Mario es que no quiere saber nada con conducir interbloque y lo hizo saber. Es una figura que trae más problemas que réditos, por más que (Elisa) Carrió esté presionando para que conduzca él la atomizada oposición en Diputados”, concluyó uno de los presentes. Y el otro punto, con lo que adelantó este diario acerca de la ruptura con el PRO en el Concejo, parece que los que querían bloque puro van a renegar: Lucas Balián, el hombre de Javier Bee Sellares con banca unipersonal no tiene muchas ganas por ahora. O, al menos, coquetea con la chance de conducir ese bloque, como lo hizo durante la gestión de Ramón Mestre. “’La gran Jure’”, dijo un radical por lo que pasó en la Unicameral.

Un funcionario que ya sabe cómo quiere ser presentado

El hecho se produjo en la semana en el programa Realidad 2022 que se emite por Canal C y el entrevistado era Marcelo Rodio, secretario de Transporte del Municipio. La entrevista transitaba por los carriles normales hasta que le pusieron un video de un acto de campaña en el 2021 y el locutor lo presentaba con todas las pompas y la mística PJ. Todo bien hasta que en el programa decidieron frenar el tape y consultarle de manera directa a Rodio cómo le gustaría ser presentado en el 2023. Sorprendido, algunas vueltas de por medio y aclaraciones que vienen al caso cómo qué decidirá de su propio futuro el intendente Martín Llaryora, Rodio no esquivó el bulto y se lanzó: “me gustaría ser presentado como candidato a intendente”. Con el peronismo apostando al paso de Llaryora desde el Palacio 6 de Julio al Panal, la disputa por la Ciudad se pone picante en el PJ.

El mal trago para un diputado del FdT

El que no la pasó bien después de una entrevista en Canal C fue el diputado del Frente de Todos (FdT), Eduardo Fernández. No por la entrevista en sí, donde aseguran que el clima fue bueno. Tampoco por la interna y el hermetismo que se vive entre los referentes locales del FdT, donde nadie quiere hablar del episodio Máximo K. y Fernández es el único de los tres diputados que apareció en un par de entrevistas. Sin embargo, hace unos días salió del canal y se encontró con una triste sorpresa: le robaron una rueda del auto. Cuando se consultó si era la de auxilio la respuesta fue que no, fue una de las cuatro ruedas que estaban colocadas, lo que obligó a una demora y un mal rato. ¿La buena? Fue el primer diputado cordobés del FdT que se reunió con Gerardo Martínez, el flamante titular de la bancada en reemplazo de Máximo Kirchner.