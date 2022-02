Asoma la posibilidad del armado de un interbloque opositor

La Unicameral comenzó el periodo de sesiones 2022 con un radicalismo que cerró filas y aglutinó a todos sus correligionarios –excepto Orlando Arduh– en un único bloque. Juntos UCR se convirtió, tal como anticiparon los propios integrantes de la bancada a PERFIL CÓRDOBA, en la primera minoría dentro del recinto dejando al partido como el principal armador dentro de Juntos Por el Cambio.

La jugada del Comité Central demostró fuerza hacia el interior de la alianza, pensando en lo que será la Mesa Provincial de JxC, prevista para el 21 de febrero. Los titulares de los seis partidos que conforman la coalición en Córdoba se sentarán para demostrar unión y, sobre todo, empezar a delinear el camino hacia 2023. En esa discusión estará sobre la mesa una propuesta compartida a este medio por distintos referentes del radicalismo: “Tenemos que crear un proyecto para poder ganarle al peronismo el año que viene”.

De esta forma, asoma la posibilidad de conformar un interbloque dentro de la Legislatura que incluya al radicalismo, a la Coalición Cívica y a Encuentro Vecinal Córdoba, partido que ya fue tentado antes de las legislativas para sumarse a la ex-Cambiemos.

Reglamento. “Estaríamos dispuestos a conversar. El reglamento interno contempla la figura del interbloque y creo que lo podemos hacer en los temas que consideramos sean beneficiosos. Frente a la mayoría aplastante de Hacemos Por Córdoba, esa figura permite tener más fuerza en las propuestas y de hecho ya venimos trabajando en esto de presentar muchos proyectos con Juntos UCR y la Coalición Cívica principalmente. Le diría que desde el 2020”, indicó a PERFIL CÓRDOBA la titular del bloque Encuentro Vecinal, María Rosa Marcone.

El artículo 57 del código interno aclara que “la conformación de un interbloque no implicará asignación de estructura administrativa, ni incidirá en la representatividad legislativa de cada bloque en la integración de las comisiones”, pero su constitución sería otro paso para allanar el camino entre el espacio –que obtuvo casi cuatro puntos en las elecciones de noviembre pasado– y la coalición opositora, pensando en aglutinar fuerzas y sumar la mayor cantidad de voluntades en una coalición netamente electoralista desde su génesis.

Una coalición que, en otros distritos, tampoco reniega de acercarse a espacios de derecha y centroderecha con el objetivo de desplazar al peronismo del poder, pensando en las internas o en las PASO como ordenadoras de lista. Sin embargo, Marcone remarcó que aún “hay muchas cosas” que separan a ambas fuerzas.

“En este momento no estamos haciendo una evaluación respecto a lo que puede pasar en 2023. Es, además, una cuestión que decidirán los cuerpos orgánicos del partido. De todas maneras, la actuación conjunta es beneficiosa y políticamente nos fortalece a todos”, agregó.

“Primero que se pongan de acuerdo entre las fuerzas que integran Cambiemos. Cuando ahí haya unidad y se vea una voluntad seria y responsable para pelearle el poder a HpC, recién que comiencen a buscar otras fuerzas. Lo que se entiende poco, visto desde afuera, es que todos hablan de ‘unir fuerzas’ pero se muestran cada vez más divididos, sin disimular siquiera sus múltiples desencuentros”, sostuvo a su turno Juan Pablo Quinteros, concejal de EVC.

Justamente, en el Concejo Deliberante capitalino es donde la posibilidad de acercamiento entre los bloques opositores se reduce prácticamente a cero.

“Se trataron de ladrones y coimeros y desde afuera se ve con espanto eso que están haciendo. Con esta oposición en Córdoba hay PJ por 20 años más. Te digo, si Juntos por el Cambio hubiese sido el responsable de organizar fiestas clandestinas en Córdoba no se habría hecho ninguna”, ironizó otro exintegrante de la alianza.

Coalición Cívica. Desde el espacio de Elisa Carrió en Córdoba comentaron que ya existió una propuesta formal del radicalismo para conformar un interbloque, algo que el propio partido avala y busca “desde el principio”. El problema está en las diferencias entre la legisladora Cecilia Irazuzta y Juan Jure, nuevo presidente de Juntos UCR:

“Irazuzta se negó porque no lo quiere a Jure. No quiere saber nada con ser manejada por ningún radical. Siempre estuvimos a favor de esa figura y no de un bloque puro por cuestiones de representación, permanencia en labor parlamentaria y ni hablar del presupuesto. Pero bueno, ella dice que no porque está él”, comentó un dirigente ‘lilito’ a este diario.

Ignacio Martín