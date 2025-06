Cinco claves para proteger tus cuentas y evitar ser hackeado, según un experto en ciberseguridad

Los ciberataques, el robo de identidades digitales y las estafas en redes sociales como Whatsapp o plataformas bancarias son cada vez más frecuentes. Ya no se trata de historias lejanas, cualquier familiar o persona con un celular, una cuenta de correo o redes sociales está expuesta. ¿Cómo protegernos en un mundo donde una contraseña débil o una app sin actualizar pueden costarnos caro? La respuesta está en la educación digital, en las herramientas adecuadas y, sobre todo, en incorporar buenos hábitos.

"La mejor medida de seguridad es ser desconfiado": comenzó la Conferencia Ciberseguridad organizada por la Siglo 21

En el marco de la Conferencia de Ciberseguridad organizada por la Universidad Siglo 21 en su Campus de Córdoba, Josep Albors, uno de los directivos de ESET España, brindó una charla centrada en la protección personal frente a las amenazas más comunes en entornos digitales. Con 20 años de experiencia en la industria, el especialista compartió una guía clara para evitar ser víctima de hackers o ciberdelincuentes.

Los cinco consejos esenciales para proteger tus cuentas

1. Estar informado es el primer escudo

El primer paso es conocer el terreno. Albors insiste en la necesidad de estar actualizado sobre las amenazas que circulan: desde estafas y fraudes hasta desinformación y robo de datos. Sugiere seguir medios especializados y blogs del sector. “No podemos aplicar buenas medidas si no sabemos a lo que nos enfrentamos”, señaló.

2. Actualizar siempre el software y las apps

Las actualizaciones no son un capricho, corrigen fallos y vulnerabilidades que los atacantes pueden explotar. “Hay gente que aún usa versiones de Office de 2017 con agujeros parcheados hace años. Pero como no pagaron, no actualizan. Y eso es una bomba de tiempo”, ejemplificó Albors.

3. Decirle adiós a las contraseñas tradicionales

Para el especialista, las contraseñas clásicas están quedando obsoletas. "Incluso si tenés una de 50 caracteres, da igual si la roban de la empresa que las guarda", advirtió. La solución pasa por avanzar hacia sistemas de autenticación más seguros: biometría, tokens y verificación en dos pasos. Aunque no son infalibles, dificultan enormemente el trabajo de los atacantes.

4. Tener un plan de recuperación ante ataques

¿Qué pasa si, a pesar de todo, te hackean? Albors recomienda tener siempre respaldos actualizados y, sobre todo, probados. No alcanza con hacer la copia: hay que saber recuperarla.

5. Usar soluciones de seguridad completas

El típico antivirus ya no alcanza. Hoy existen suites de seguridad que combinan múltiples herramientas: antivirus, firewall, detección de comportamientos anómalos, VPN, protección para pagos, etc. Son esenciales para cubrir esos errores humanos que todos cometemos alguna vez, como hacer clic donde no debíamos.

Quien lo explica es parte de ESET, es una compañía global de ciberseguridad. Su producto principal es una suite integral de protección digital que incluye antivirus, firewall, filtro anti-spam, VPN, sistemas de detección de amenazas en tiempo real, y protección específica para banca online y navegación segura. Su objetivo: blindar al usuario frente a virus, malware, ransomware y otras formas de ataque digital. Es usada tanto por usuarios individuales como por empresas alrededor del mundo.

Tendencias, amenazas y el futuro de la seguridad digital

Albors también se refirió al impacto de la pandemia en el uso de antivirus: “Fue una concienciación forzada. La gente se dio cuenta de que estaba expuesta”. En el caso de las pymes europeas, la adopción de soluciones de seguridad aumentó notablemente.

De cara al futuro, el experto ve una combinación de tecnologías como clave. Pone como ejemplo a Suecia, donde para acceder a servicios bancarios se utiliza tanto verificación biométrica como tokens personales otorgados por el gobierno. Eso sí: advirtió que, cuantas más capas de seguridad se sumen, más complejo puede volverse el uso para el usuario promedio. “Hay que encontrar un equilibrio entre usabilidad y eficacia”, remarcó.

Hacker vs. Ciberdelincuente: una diferencia clave

“No todo hacker es un criminal”, aclaró Albors. “El hacker, en su definición original, busca vulnerabilidades para reportarlas y mejorar la seguridad. El problema es el ciberdelincuente, que usa ese conocimiento para su propio beneficio”. Él mismo se define como “investigador”, y asegura que la colaboración entre actores del sector es clave para hacer frente a los ataques: “Nadie llega lejos en este mundo si va solo”.

Albors valoró positivamente su participación en la conferencia que desarrolla la Universidad Siglo 21 y destacó el nivel de los asistentes: “Encontré perfiles interesantísimos de toda Latinoamérica y de otros países. Hice contactos que nunca imaginé en un solo congreso”. Según él, este tipo de eventos no solo fortalecen redes profesionales, sino que también fomentan el crecimiento del ecosistema de ciberseguridad.