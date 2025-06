"La mejor medida de seguridad es ser desconfiado": comenzó la Conferencia Ciberseguridad organizada por la Siglo 21

Mas de 2000 personas, entre presencial y conectadas, son parte de la segunda edición de la Conferencia Ciberseguridad organizada por la Universidad Siglo 21 en su campus en Córdoba. Entre expertos nacionales e internacionales del ámbito público, privado y académico, Luciano Monchiero se da unos minutos para hacer hincapié en alertar sobre los continuos fraudes y la necesidad urgente de concientizar sobre la validación del factor humano.

“Hoy La preocupación principal de la ciudadanía es el fraude. Ese es el gran problema. Hoy la ciudadanía está muy temerosa y muy vulnerable”, describió el director de la Especialización en Cibercrimen de Universidad Siglo 21 y agrego un concejo clave: “Lo primero es hacer el doble clic y confirmar lo humano. Siempre tenemos que validar la información con otro humano La mejor media de seguridad es ser desconfiado”, explicó Monchiero.

La creciente escala y sofisticación de los ciberataques vuelve imprescindible un abordaje regional. Según el último informe Economía de la Ciberseguridad para los Mercados Emergentes del Banco Mundial, América Latina y el Caribe es la región con mayor crecimiento en incidentes cibernéticos en el mundo, con un aumento promedio del 25% anual en la última década.

Frente a este escenario, el evento propone un espacio de reflexión y acción conjunta basado en tres ejes: Innovación, con foco en la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y enfoques disruptivos para fortalecer la ciberseguridad; Colaboración, que promoverá el trabajo conjunto entre los sectores público, privado y académico para generar soluciones conjuntas; y Liderazgo Global, con la mirada puesta en los desafíos emergentes que requieren estrategias internacionales de gobernanza y regulación.

“Esta conferencia busca reunir a quienes tienen la capacidad de pensar, innovar y actuar frente al incremento de ciberataques, que crecen aún más con el uso de la Inteligencia Artificial”, sostuvo el académico.

Esta nueva edición de la Córdoba Cybersecurity Conference incluirá también un Bootcamp en Ciberinteligencia y Gestión de amenazas para profesionales y estudiantes avanzados. Entre estudiantes y egresados que festejaban sus títulos, caminan por el campus y se preparan para charlas magistrales referentes de la Organización de los Estados Americanos, Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial), ESET España, Ministerio de Seguridad de la Nación, Endicott College, Mercado Libre, Microsoft y otras organizaciones destacadas. Además, el evento cuenta con el aval del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba y el acompañamiento de instituciones y empresas líderes del sector.

La clave: confirmar lo humano y el "dato de desconfianza"

Monchiero compara la situación actual con el cuidado que se tenía antes cuando un extraño tocaba el timbre o llamaba por teléfono. "Tenemos darnos el tiempo y lugar para confirmar lo que está sucediendo", indicó al poner como ejemplo el caso del apagón en España donde las primeras versiones iniciales fueron “atribuidas a un ciberataque, pero luego se confirmó que en realidad fue un problema de inversión”.

En cuanto al futuro, Monchiero es optimista respecto al desarrollo de tecnologías para identificar el mal uso de la inteligencia artificial, especialmente en la creación de deepfakes y contenido de explotación. Destaca que ya hay iniciativas regulatorias, como la de Estados Unidos, que sanciona a empresas que brinden servicios de IA para crear deepfakes con fines fraudulentos o de explotación.

Para el especialista el camino es claro: "aplicando multas. Hoy es un modelo que si bien no le gusta a todos, pero es una de las maneras que las empresas están entendiendo que si no cumplen con la normativa, deben pagar porque no están pensando en el usuario, están pensando en sus propios intereses".

Finalmente, el director de la Especialización en Cibercrimen de la Universidad Siglo 21 proyecta un futuro cercano con una integración tecnológica mucho más profunda en el ser humano. "La tecnología va a ir mutando incluso con un chip que reemplace a los celulares”, expresó.

La autenticación también evolucionará. La combinación de usuario y contraseña "es algo del pasado” que ya fue reemplazado por “el doble factor de autenticación y tokens, sumados a la biometría, como el reconocimiento facial para acceder a un banco o incluso al auto, ya es una realidad”. Monchiero asegura que estas tecnologías "van a ser accesibles para todos" y ya se están implementando en Argentina, porque "la experiencia del usuario es lo que más vale".