Cómo arrancó la carrera preelectoral según las últimas encuestas

Este año se celebrarán las elecciones de medio término, en dos turnos si se sostienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) o en uno solo si esa instancia se suspende, como se debatirá en el Congreso en estas semanas. ¿Qué dicen las últimas encuestas nacionales? En enero, Consultora Delfos midió tres escenarios: en el primero, La Libertad Avanza (LLA) muestra un leve retroceso de 3 puntos porcentuales (pp) respecto a octubre de 2024 y alcanza 37,1% de intención de voto; la merma no resulta estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-2,1%.

En sentido contrario, el PRO recupera 3 pp en el mismo lapso y pasa de 6,3% a 9,3%. Unión por la Patria (UP) se mantiene estable en torno al 30%, mientras que una lista radical, una de Hacemos por Argentina y una de la izquierda se ubican por debajo del 5%.

En el segundo escenario, una alianza entre LLA y el PRO trepa a 43,4%, el mismo guarismo obtenido en diciembre pasado y 2,2 pp por debajo del 45,6% de octubre 2024. UP mejora levemente y se ubica en torno al 32%, mientras que el radicalismo, HxA y la izquierda siguen por debajo del 5%. En el tercero, con una UCR integrada al oficialismo, el panorama apenas varía: una coalición de LLA ampliada ronda el 42% y UP se sostiene en torno al 31%, mientras que la izquierda y Hacemos siguen por debajo del 5%.

El informe destaca que estas tendencias se dan en un contexto de polarización resiliente. “La funcionalidad del escenario actual para un oficialismo que apunta a plebiscitar su gestión en las elecciones de medio término se expresa en la intención de voto: de la polarización simétrica en términos de aprobación de gestión se pasa a una polarización asimétrica que ubica a LLA como primera minoría electoral en torno o por encima del 40% y a Unión por la Patria rondando el 30%, con los demás sellos diluidos en el marco de una dinámica en la cual la intensidad deja poco espacio para los matices y la moderación”.

Otra de las consultoras que relevó datos a nivel nacional durante enero fue Pulso Research; en su informe, LLA alcanza 30,2% de intención de voto vs casi 16% del peronismo kirchnerista; ambos sellos presentan retrocesos respecto de diciembre pasado, estadísticamente no significativos dado un error muestral de +/-3,5%. Los demás no llegan a los 2 dígitos: 7% para el peronismo federal, 5% el PRO, 4% la izquierda y 3,6% la UCR. A diferencia de Delfos, esa consultora reporta alto nivel de indecisos, con 26,1% de ns/nc, lo que puede influir en los relativos bajos niveles que presentan LLA y UP en esta medición.

En tanto, Synopsis reportó en su última medición casi 37% para LLA vs casi 24% para el kirchnerismo; nuevamente, las terceras fuerzas no llegan al 10% de intención de voto. El PJ no K alcanza 8,1%, el PRO 6%, la izquierda 4,5% y la UCR 4,2%, con 11% de indecisos. En este caso, el guarismo kirchnerista resulta más consistente con el núcleo duro que mostró en las elecciones de 2023, cuando UP sumó 27,3% de los votos en las PASO de agosto, mientras que el libertario se ubica por encima del casi 30% que obtuvo en esa misma instancia.

A su turno, la consultora Opinion Lab midió dos escenarios. En el primero, LLA alcanza 37% vs 16% del kirchnerismo, mientras que el peronismo no K llega a 11%. Los demás sellos se ubican por debajo del 10%: 6% el PRO, y el radicalismo y la izquierda empatan en 5%, con 13% de ns/nc. En el segundo escenario, el peronismo no K y la izquierda salen de la competencia: LLA apenas varía (pasa de 37% a 38%), mientras que el panperonismo de CFK, Axel Kicillof y Sergio Massa trepa 10 pp hasta 26% y los demás sellos siguen por debajo del 10%: 7% el PRO vinculado a Mauricio Macri y 4% el radicalismo asociado al perfil opositor de Martín Lousteau, con 11% de ns/nc.

De las últimas mediciones nacionales, sólo una se desvía notoriamente: según Isasi/ Burdman, el peronismo disputa el segundo lugar con el PRO y el kirchnerismo (la brecha sobre ellos, de entre 2 y 3 pp, no resulta estadísticamente significativa). En cambio, la intención de voto del oficialismo está alineada con las demás encuestas.

En síntesis: 1) más allá de los matices entre estudios, por ahora todos convergen en mostrar ventaja para LLA.

2) en cuatro de las cinco encuestas que relevaron durante enero, el sello UP o el panperonismo K es la fuerza opositora con mayor intención de voto.

3) en tres mediciones, las terceras fuerzas no llegan al 10% de intención de voto, lo que perfila a priori un escenario de polarización asimétrica favorable al oficialismo y con dificultades para los sellos que busquen posicionarse como una alternativa opositora moderada, dialoguista o de “tercera vía”, lo que afecta claramente a Hacemos y a una lista radical “crítica” de LLA.

4) el PRO enfrenta el mayor riesgo relativo, dado que este año pone en juego muchas bancas que logró en la elección de medio término de 2021 y las tendencias lo muestran diluido a favor de LLA.

5) la izquierda ronda entre el 3% y el 5% de intención de voto.

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman