Cómo superar fracasos y alcanzar tus sueños: dos historias que te van a inspirar

Cada historia de éxito es, en realidad, una historia de superación. De alguien que cayó y eligió volver a intentarlo.

De alguien que se negó a quedar encerrado en una etiqueta. De alguien que creyó en su derecho a crecer.

A veces miramos a quienes admiramos como si pertenecieran a otro mundo. Como si sus logros los hicieran inalcanzables, casi intocables.

La profesora Ellen Langer reveló por qué tendemos a verlos así. En un experimento, pidió a sus alumnos que evaluaran a un grupo de científicos brillantes.

Al primer grupo solo les mostró sus logros. Nada más. ¿El resultado? Los consideraron genios imposibles de igualar.

Al segundo grupo les mostró exactamente los mismos logros, pero con un detalle crucial: añadió sus fracasos, sus dudas, sus errores… sus caídas.

Este grupo también reconoció su brillantez, pero vio algo más: humanidad. Vieron que no eran superhéroes, sino personas. Personas como tú y como yo.

¿La diferencia? Cuando solo vemos el resultado final, olvidamos todo el esfuerzo que hubo en el camino.

Pero cuando entendemos el proceso -el esfuerzo, las caídas, la perseverancia- dejamos de ver ídolos lejanos y empezamos a ver posibilidades. Caminos. Caminos que también nosotros podemos recorrer.

Hoy te traigo dos historias. Dos vidas que crecieron más allá de los desafíos. Dos héroes que, antes de inspirar al mundo, aprendieron a levantarse.

Cuando la montaña no crece, pero tú sí puedes

Hay historias que marcan un antes y un después. La de Edmund Hillary es una de ellas. No por ser el primer ser humano en conquistar la cima del Everest, sino por lo que vivió antes de lograrlo. Porque el verdadero crecimiento no sucede en la cima, sino en el camino.

Su primer intento fue un fracaso. Había expectativa, cámaras, titulares y muchos ojos puestos en él. Pero la montaña fue implacable. El clima, brutal. Las condiciones, extremas.

Tuvo que retroceder sin alcanzar la cima. Y aunque regresó con las manos vacías, por dentro ya no era el mismo.

En reconocimiento a su coraje, organizaron un desayuno en su honor. Varios hablaron, pero hubo un momento que nadie olvidó.

Hillary se puso de pie, miró a todos con gratitud y luego se volvió hacia una gran fotografía del Everest. Dio un paso al frente y, con voz firme, dijo:

- Everest, un día te voy a conquistar. ¿Sabes por qué? Porque tú ya llegaste tan alto como podías. Ya no puedes crecer más. Pero yo sí. Yo puedo seguir aprendiendo, creciendo, intentándolo. Por eso… te voy a vencer.

Y lo hizo.

Años después, su nombre quedó grabado en la historia. No fue la montaña la que cambió, fue él.

Los obstáculos no crecen. Somos nosotros los que podemos hacerlo. Podemos fortalecernos, evolucionar, y volvernos más grandes que cualquier dificultad.

Les Brown: tienes grandeza dentro de ti

Les Brown, uno de los oradores más poderosos del mundo, también supo lo que era caer y levantarse. Su historia comienza en un rincón olvidado de Miami llamado “Ciudad de la Libertad”.

Vivía con su hermano gemelo en un edificio abandonado. Fue adoptado a los seis meses. En la escuela lo etiquetaron como “retrasado educacionalmente”. Repitió grado. Abandonó la secundaria.

Y durante años, cargó con un diagnóstico que parecía una condena. Hasta que un día, un maestro le cambió la vida.

Les estaba esperando a un amigo en el aula, cuando el profesor lo vio y le pidió que escribiera algo en la pizarra. Él se negó.

- No puedo. No soy de su clase.

- No importa. Escribe (dijo el profesor)

- No puedo… soy “retardado educacionalmente” - dijo, mostrando incluso el informe que lo confirmaba.

El maestro lo miró fijo a los ojos y le dijo una frase que le encendió el alma: "La opinión de alguien sobre ti no tiene por qué convertirse en tu realidad".

Esa frase lo marcó. A partir de ese momento, Brown comenzó a creer en sí mismo. A entrenar su mente y su voz.

Quería ser DJ. Y el mismo profesor le dio otro consejo:

- Practica todos los días como si ya lo fueras.

- Pero… no tengo trabajo.

- No importa. Es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla, que tener una oportunidad… y no estar preparado.

Hoy, Les Brown es una leyenda. Inspira a millones con mensajes como este:

“En el camino hacia tus sueños, vas a enfrentar derrotas, caídas y dolor. Pero también vas a descubrir fortalezas que ni sabías que tenías. Vas a darte cuenta de que tienes grandeza dentro de ti. Que puedes más de lo que crees.”

Que nunca se te olvide: tú también puedes

Los obstáculos ya están en su punto más alto. Tú no.

Tú estás creciendo, aprendiendo, avanzando. Y si no te detienes, ellos nunca podrán contigo.

Sueña… pero sueña despierto. Lucha… pero con hambre. Camina… pero con rumbo.

Y recuerda: dentro de ti hay una fuerza capaz de transformar tu historia. No pretendo negar la importancia de los diagnósticos. Pero sí creo profundamente que, muchas veces, podemos desafiar los pronósticos.

Dentro de cada uno hay una chispa. Un fuego. Una voz que dice: “Tú puedes más". Solo hace falta escucharla.

Creer. Actuar. Y nunca dejar de crecer.

Sueña… pero sueña despierto.

Feliz fin de semana.

(*) Rafael Jashes - Rabino