Con la bandera de Milei, Contini cargó contra la casta, el Estado y la obra pública

Cuando promediaba el almuerzo, la intendenta de Anisacate, Natalia Contini, brindó su punto de vista sobre la coyuntura política/económica y dirigiéndose a sus colegas sostuvo que “hubo muchos años de viva la joda, pero nadie lo va a decir. No los escuché hablar sobre eso y sí sobre el impacto que les están generando algunas medidas que son extremas pero necesarias, y que a mi localidad también le afectan. Yo brindo los mismos servicios que ustedes pero con la diferencia de que Anisacate está fundida, fue devastada”.

Contini llegó al poder luego de 30 años de gobierno de Ramón Zalazar, tras ganarle las elecciones por apenas 19 votos. Desde ese momento, aplicó el método Milei: fuertes recortes, batalla cultural y un reordenamiento del municipio. Hace algunas semanas, se puso en marcha un proceso de revocatoria contra su mandato, pero finalmente no prosperó.

Luego de pedir que “la Provincia no sea más intermediaria respecto a los fondos que llegan desde Nación vía coparticipación”, Contini sostuvo que encara las obras del municipio junto a empresas. “Yo no le digo más obra pública, es obra privada, le vamos a cambiar el nombre junto a los vecinos”, sostuvo. “Eso es contribución por mejoras y siempre fue así”, retrucó Marcos Ferrer.

Contini fue más allá y sostuvo que José Hernández, el barrio en el que nació, en Córdoba Capital, “está detenido en el tiempo. Hace 42 años que está igual, desde que nací, por lo que acá estamos hablando de distribuir (recursos) y yo lo puedo asegurar: eso no siempre pasa”.

Hacia el final de su participación, Contini fue a fondo y planteó que Córdoba ni siquiera merecía tener diputados ni senadores. “Nos soltaron la mano”, dijo. “Yo no vengo de la política ni de la militancia”, añadió, lo que fue respondido por Ferrer: “No es un valor en sí mismo no venir de la política. Tengo una mirada crítica de esa postura. A vos te van a juzgar por tu desempeño en el cargo, no porque vengas o no de la política”.