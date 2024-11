Córdoba: Andrés Fassi no descarta meterse en la política y se alinean con las intenciones de Javier Milei

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, reconoció ante jóvenes empresarios que se si no tiene otra alternativa se sumaría a la política. Así mismo, por su trayectoria reconoce que el fútbol es el gran transformador de vida que solo tienen alegrías en la cancha como hinchas.

En el “Encuentro Nacional de Jóvenes Empresarios”, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios e ImpulsAR, el titular del club de barrio Jardín aseguró que: “me sumaría a la política si me lo demanda la responsabilidad de tener que hacerlo. Me gustaría continuar en el fútbol toda mi vida”.

Alfredo Blanco: el problema de Argentina es la caída de la capacidad económica de la gente

“Todos estamos de paso y las instituciones están por encima de nosotros. Ese será nuestro legado en Talleres y en el fútbol argentino. Mi sueño personal es poder replicar lo que estamos haciendo en Talleres y en México, en el fútbol español”, describió Fassi al describir su tarea como directivo deportivo e ir dando pinceladas del anuncio que se preparaba. Puede ser la primer "celebritie" o famoso que se sume a la lista de LLA en Córdoba, nadie lo descarta.

“Me gustaría mucho demostrar que los estamos en el fútbol no es solamente armando equipos para ganar partidos de fútbol, al contrario, el fútbol transforma. Y para muchos hinchas que no tienen posibilidades económicas o crecimiento familiar y que estuvieron dentro de una estructura cimentada, quizás su única alegría es el fútbol”, indicó como un aporte a su visión de la realidad del país.

Y llegó la frase que muchos libertarios estaban esperando, especialmente quienes están a cargo del armado cordobés de LLA: “me sumaría a la política si me lo demanda la responsabilidad de tener que hacerlo. Me gustaría continuar en el fútbol toda mi vida. Si lo tuviera que hacer, lo haría porque no me queda otra alternativa”.

“Marche preso”: porqué la AFA ratificó la suspensión de Fassi

Al hablar de Javier Milei, reconoció que las formas lo incomodan, pero eso puede ir puliendo en pos de un bien mayor: “las formas del presidente las irá cambiando, pero lo que no se cambia son las convicciones”.

Fassi aseguró que está “involucrado en una lucha cultural que va mucho más allá del fútbol”, en una clara señal que hablan el mismo idioma del presidente. Otra lectura posible, se puede vincular a los constantes enfrentamiento de la dirigencia Talleres con Chiqui Tapia y AFA. Según precisó Perfil Córdoba, actualmente se espera una resolución de FIFA en su sede de Lausana, a 11 mil kilómetros de La Docta, para saber si el mandamás de la ‘T’ podrá continuar en el cargo que ocupa hace una década. Allí funciona el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), organismo al que le tocará dirimir sobre la suspensión de 24 meses que la AFA le aplicó a Fassi el pasado 10 de octubre, publicada en el boletín N°6568 del Tribunal de Disciplina, y que fue ratificada este lunes por el Tribunal de Apelaciones del ente que regentea al fútbol argentino.

Encuentro de Jóvenes Empresarios

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE) celebrará el evento ImpulsAR, el encuentro más relevante del año en la escena empresarial joven, donde participarán más de 400 empresarios de todo el país. La jornada, que comenzó este miércoles por la mañana, cuenta con destacados speakers y un panel diverso de empresarios, que reunirá a representantes de política, economía, sustentabilidad y tecnología para discutir temas claves orientados a impulsar el desarrollo del país.

Max Bechara, presidente de AJE y uno de los organizadores principales del evento, resaltó la magnitud del encuentro: “Estamos muy contentos. Va a ser un evento histórico para el sector privado joven. Tenemos 500 lugares pero casi 1.000 inscriptos. Creemos que va a ser un evento con mucha repercusión e histórico para el sector privado joven. Es la primera vez que AJE y cualquier otra asociación joven genera un evento de este estilo e impacto”.

De las conferencias participarán personas influyentes, como Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital; Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Tech; Lara López Calvo, economista; y Gonzalo Aziz, experto en políticas públicas. Bechara destacó la relevancia de cada uno de los oradores: “Creemos que todos los speakers que vienen al evento son personas relevantes. Son personas convocantes y expertos en cada una de sus materias”.

ImpulsAR incluirá además un panel en vivo del podcast Emprendemate, donde los anfitriones entrevistarán a Martín Vázquez, CEO de Qualia Eyewear, y un foro de empresarios jóvenes de sectores como tecnología, construcción, agro y manufactura. Moderado por Josefina Sandoz, CEO de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el panel estará conformado por figuras emergentes como Ana Buracco, Romina Matas y Oliver Maltz.

El evento también abordará los desafíos y oportunidades de los empresarios jóvenes en el contexto argentino. En cuanto a la relación con las generaciones anteriores, Bechara aclaró: “Nosotros aprendimos de ellos. Venimos de lo que nos han enseñado y lo venimos poniendo en práctica. Más que diferencias, hay puntos en común”.

En el cierre se compartirá una visión de futuro entre los asistentes, donde se enfatizará la necesidad de construir un país en el que las empresas crezcan y generen empleo de calidad. Bechara resumió el propósito de ImpulsAR: “Creemos que va a ser una jornada espectacular. Esto de reunir a tantos jóvenes empresarios para marcar una visión en común y un rumbo a futuro es importante. Se está gestando algo muy bueno. 100% desde el interior del país y desde Córdoba”.