Córdoba: aseguran que se reincorporaron 60 contratados en Salud

La Provincia de Córdoba ya reincorporó unos 60 contratados en el área de Salud que habían finalizado su vínculo el último día hábil del año pasado.

Argumentos

“En el Ministerio de Salud hemos detectado 404 contratos que vencieron el 31 de diciembre de 2023 que se decidió no renovarlos automáticamente y evaluar individualmente cada uno de estos casos para determinar si habían tenido un desempeño adecuado o no, porque a primera vista el desempeño de esos trabajadores no había sido el correcto”, explicó el secretario de Salud provincial, Carlos Giordana.

“En la actualidad ya hemos detectado algunos casos de mujeres que habían tenido problemas asociados a embarazos y a licencias por complicaciones de embarazos de alto riesgo”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

“Todos esos casos y algunos otros casos que se han ido viendo que había justificativos por el cual habían excedido sus límites de licencia están siendo ya notificados para que se reincorporen inmediatamente y puedan renovar su contratación y seguir trabajando como habitualmente lo venían haciendo”, precisó Giordana.

Enero caliente: desde el SEP aseguran que “hay falta de criterio del gobierno, no dialogan”

Reemplazos

“La situación es similar tanto en Capital como en el interior respecto a la cantidad de contratos que no se han renovado”, sostuvo el funcionario provincial.

“Todos aquellos que no hayan cumplimentado con los requisitos básico para lo que se considera un desempeño adecuado y que no sean renovados van a ser reemplazados por otro agente, por supuesto, porque la intención acá es jerarquizar a los equipos de salud”, concluyó.

Marcha

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) realizó ayer una marcha por las calles del centro de la ciudad que finalizó en las escalinatas de la Iglesia Catedral en reclamo de la reincorporación de los contratados, cuya relación laboral terminó el 31 de diciembre de 2023.

La Pastoral Social pidió diálogo entre el gobierno y los empleados públicos

Allí fueron recibidos por el sacerdote de la Pastoral Social de Córdoba, Munir Bracco, quien leyó un documento en el que instó al diálogo entre las partes.

“Desde la Iglesia compartimos este momento, pidiendo que cada actor social pueda poner lo mejor de cada uno en este difícil momento”, expresó Bracco.