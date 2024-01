Enero caliente: desde el SEP aseguran que “hay falta de criterio del gobierno, no dialogan”

La tensión entre el gobierno de Córdoba y los gremios estatales sigue escalando. El cambio de gestión llegó con algunas decisiones que sorprendieron a los delegados de los trabajadores, quienes auguran un “enero caliente” en las calles de Córdoba y una decisión que no tiene vuelta atrás: “no vamos a bajar los brazos en esta lucha”.

Sergio Castro, secretario general del SEP, sostuvo que “hay una falta de criterio del gobierno, no dialogan. La realidad es que no cumplieron nada de lo que prometieron y tampoco respetaron los acuerdos que habíamos firmado con el gobierno anterior”.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Castro señaló que la administración Llaryora “desconoció el acuerdo que habíamos firmado hasta el 31 de enero y aquella declamada justicia social que iban a aplicar, con eje en la salud y en la educación se ha quedado en eso, una declamación”.

Respecto a la intención del gobierno de “medir la productividad” de los empleados públicos, a través de una iniciativa legislativa, tal como adelantó este medio en su versión impresa el domingo, Castro dijo desconocer el alcance de ese proyecto, pero puso de manifiesto una serie de reparos a la hora de ser implementado.

El gobierno prepara un proyecto de ley para medir la productividad de empleados públicos

“Nosotros no trabajamos por productividad, eso no está contemplado en el escalafón para el personal de la administración pública. Es muy difícil hacerlo a través de una ley, por no decir imposible. Además, con lo que quieren hacer con salud, ¿a qué se refieren con productividad, cuando se trata de salvar vidas?”.

Castro confirmó además, que la movilización prevista para este martes está prevista que se concrete frente a la Catedral: “vamos a reclamar la reincorporación de los trabajadores despedidos y contra el ajuste”. Además, está previsto que mantengan una reunión con Munir Bracco, delegado de la Pastoral Social.

La reunión con Bracco con los estatales representa una novedad ya que cuenta con el aval del Arzobispado de Córdoba, a cargo de Ángel Rossi, recientemente nombrado cardenal por el Papa Francisco. Justamente los gremios que organizan la movilización lo hicieron mediante un comunicado en el que citan a Francisco: “El trabajo permite a las personas la autorrealización”.

Los gremios que firman la convocatoria son SEP, SELC (Legislativos), UEPC, SUOEM, ACEC (Casinos), Judiciales, Lotería, Luz y Fuerza Regional, UPS, Músicos, APSE, Federación de Municipales, ADEME, Asociación Bancaria, SADOP, AMET, Gráficos, Luz y Fuerza Córdoba, SIVIALCO, ATSA y SIPOS.