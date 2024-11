Córdoba: cuál es el ranking de los autos más robados

El presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros (APAS) aseguró que hubo un aumento de más del 100% en el robo de vehículos en Córdoba.

Inseguridad

“Ya no hay discriminación de barrios. Se roba en casi todos los barrios de la ciudad de Córdoba, por supuesto que hay zona rojas que son donde más sustracción de vehículos hay en nuestra ciudad”, explicó.

“Normalmente es la histórica, Alta Córdoba, Nueva Córdoba, el Cerro de las Rosas, donde más concurrencia hay de público sobre todo los fines de semana”, agregó en declaraciones a Canal 10.

“Esos barrios por la cantidad de edificios que se han construido y no poseen cocheras, no hay cantidad de lugares para guardar los vehículos y la gente deja el auto afuera. ´Como tengo un seguro lo dejo afuera, me va a cubrir el seguro en caso de un robo´”, precisó Spaccesi.

Indicadores

“Nosotros tenemos datos de algunas compañías de seguros que le subió entre el 100 y 120% el robo de vehículos. Un ejemplo, había una compañía que pagaba 18 vehículos mensuales en el caso de robo, pasó a pagar 30 y pico”, detalló.

Además señaló que “el cliente se queja por el aumento constante de la prima del seguro y eso es debido a la alta siniestralidad que hay sobre todo en nuestra ciudad de Córdoba”.

Cuáles son los autos más robados

“Nos sorprende una marca que es la Toyota Hilux que tiene un alto índice de siniestralidad. Se habla que desaparecen directamente de la Provincia o del país y lo usan por una cuestión comercial o trabajo en algún campo, en alguna mina”, afirmó Spaccesi.

También mostró su sorpresa porque se está instalando “el sistema de rastreo satelital con vehículos de baja suma asegurada”.

“Hoy un vehículo de 15, 18 millones de pesos ya le colocan el sistema de rastreo a cargo de la compañía de seguros porque ven que hay una siniestralidad altísima. Eso hace que el vehículo se recupere inmediatamente”, añadió.

Antes era sólo para autos de alta gama y lo veíamos en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Hoy lo vemos en Córdoba a eso”, concluyó en declaraciones al canal universitario.

Ranking



Robos totales

Chevrolet Corsa

Fiat Palio

Fiat Uno

Renault Clio

Toyota Hilux

Robos parciales

Chevrolet Corsa

Fiat Cronos

Ford Fiesta

Ford Ka

Peugeot 207/208

Renault Clio

Renault Kangoo

Toyota Corolla

Toyota Etios

Toyota Hilux

VW Amarok

VW Gol