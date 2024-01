Córdoba declara el ‘desastre ambiental’ en Río Cuarto y la región por el impacto de las lluvias

“Estamos definiendo los polígonos que han sido más afectados y declarar el desastre ambiental en la región”, sostuvo Franco Mugnaini, Subsecretario de Infraestructura Agropecuaria del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba en diálogo con Valor Agregado Agro.

La decisión es consecuencia de los graves problemas generados a partir de las últimas precipitaciones que alcanzaron los 300 milímetros de manera torrencial en dos días, anegando zonas determinadas como Holmberg, Santa Flora, La Gilda y San Ambrosio.

El funcionario explicó que “hay una diferencia entre la emergencia y el desastre: la primera implica posponer, prorrogar, el pago del impuesto; en cambio el desastre directamente te condona el pago del impuesto inmobiliario”.

Socavones en Córdoba: el último temporal provocó más inconvenientes en la capital

La zona que quedará bajo esta declaración es Holmberg, Río Cuarto y Santa Flora. “Es la zona que se vio afectada más fuertemente con todas las corrientes y el agua que cayó ahí. Estamos trabajando ya en un master plan”, añadió el funcionario.

-La denominación es ‘desastre ambiental’

-Sí, ayer hablé con el Ministro Sergio Busso y se va a hacer, se está demarcando bien la zona y se va a declarar.

-¿Cuántos productores se verán compensados por esta declaración?

-Una vez que definamos el polígono, después se manda a Rentas para tener el detalle del plan de Catastro que quedó dentro de ese polígono. Calculamos unas 2 mil a 3 mil hectáreas que han quedado fuertemente afectadas. Después quizás en zonas aledañas se declare más una emergencia que un desastre.

-¿Qué tipos de establecimientos son los que se ubican en las zonas afectadas?

Principalmente mixtos, soja, maíz, algo de pasturas.

-¿Cómo es el trabajo con la Nación y el impacto de la doble vía Río Cuarto – Holmberg?

-No hay que perder de vista la decisión nacional del presidente Javier Milei respecto a la obra pública. La doble vía es una obra que se tenía que terminar este año y que hoy está paralizada. Se está negociando con la Nación y con la empresa para ver si no la van a terminar definitivamente, que la cedan a la provincia. Esas negociaciones están en manos del ministro de Servicios y Obras Públicas, Fabián López.

-Esa obra es una de las causas de este desastre

-Sí, es una más de las causas. Hablando con los productores me decían: ‘¿quién es el culpable? ¿Quién se hace cargo de esto?’. No hay un culpable único, son muchas las causas. Lamentablemente, en estos últimos años, donde hemos tenido años secos, años de Niña, hacen que uno se relaje con algunas situaciones. Yo soy productor agropecuario, tengo sistematización en algunos de mis campos y es notable la diferencia entre un campo sistematizado con curvas de nivel, con terrazas de absorción, con micro-embalses donde haya que hacerlo, a un campo que no lo tiene.