Córdoba: denuncian que no se renovaron contratos en los hospitales provinciales

Médicos y enfermeros de distintos hospitales provinciales denunciaron que el Ministerio de Salud de Córdoba no les renovó su contrato por lo que este lunes 31 de marzo fue su último día de trabajo.

Según un relevamiento de Mitre Córdoba la medida alcanzaría a unos 30 contratados, aunque la cartera sanitaria aún no dio precisiones oficiales sobre la cifra de los empleados a los que no les renovaron el contrato ni los motivos de la desvinculación.

Los desvinculados pertenecen al Hospital de Niños, al Pediátrico, al Transito Cáceres de Allende y al Domingo Funes, entre otros.

Contratos caídos

Un médico intensivista contó a la emisora cordobesa que estaba contratado desde hacía "siete años" y que no tiene otro trabajo.

Otra doctora, que estuvo "ocho años como monotributista y 2 años de contratada", se mostró con "enojo e impotencia" ante la no renovación de su contrato.

Además leyó el mensaje recibido el viernes por los facultativos mediante la plataforma CiDi que pone fin a la relación laboral: “Vencimiento de pleno derecho. Por la presente le hacemos llegar a usted que su desvinculación bajo la modalidad de contrato de servicio y en el ámbito de la administración pública provincial finaliza de forma automática de pleno derecho el día 31 de marzo de 2025. Queda usted debidamente notificado. Dirección de Recursos Humanos de Ministerio de Salud”.

Un delegado del Hospital de Niños aseguró que está contratado "hace 10 años". "En mi caso tengo un legajo intachable, no tengo carpeta por lo menos en los últimos cinco años, no tengo faltas. Soy el secretario de la junta de Discapacidad", añadió.

El caso de una enfermera bajo tratamiento oncológico

"Se me dio de baja el contrato. Yo soy una paciente oncológica y no se me tuvo en cuenta mi afección. Entré en el 2020, en el 2021 me diagnosticaron cáncer de mama. Yo trabajaba, me dieron franco cuatro días y volvía a trabajar. Ahora que me falta poco para el tratamiento, se me da de baja", relató la enfermera Valeria Calvi en diálogo con el periodista Leonardo Guevara.

"Estoy pidiendo a las autoridades que revean mi caso. No tengo ninguna forma (de afrontar el tratamiento). Es por eso que pido que el director Ricardo se comunique conmigo", prosiguió con su voz quebrada.

"Estoy laburando en otro lado, pero no me cubre el tratamiento. Siento mucha discriminación por parte del Estado y la Provincia", concluyó al borde del llanto.