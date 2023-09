Córdoba: el bar restó peronista "Perón Perón" llega a Alta Córdoba

“Esto se va a inaugurar en Córdoba porque es en la trinchera del gorilaje”, cuenta Daniel Nazazo y suelta la carcajada irónica. El primero de los Perón Perón se instaló en Palermo Hollywood. Ahora le toca la capital mediterránea y la inauguración está prevista para el próximo 17 de octubre.

Además, se instala en Alta Córdoba, un barrio considerado radical según los empresarios. Isabel la Católica 664, es el lugar elegido y será una réplica de los dos que existen en Buenos Aires: misma ambientación, misma carta y la marcha peronista sonando a cada hora.

La casona antigua es el escenario para cerrar la mística peronista en una provincia que juega con reglas propias, en cuanto al peronismo se refiere. Las obras comenzaron hace 2 meses y aún faltan detalles en "La casona Rosada". El plan es llegar al 17 de octubre (Día de la Lealtad Peronista) con todo listo para la inauguración oficial.

“Martín Llaryora, Daniel Passerini y varios intendentes y funcionarios de toda la provincia serán invitados del Perón Perón el 17 de octubre para festejar, no solo su apertura, sino también la fecha más importante del peronismo”, comienza Daniel Narezo, dueño del resto bar.

Se podrán ver imágenes de José Manuel De la Sota, de Olga Riutort, de Agustín Tosco, entre otros tantos.

Un cordobés en el Inter Miami

Para la inauguración prometen una fiesta peronista con mucho bombo y marcha.

¿Un bar temático?

Daniel Narezo, el dueño de la iniciativa aclara que “es una unidad peronista con onda” y niega que sea un bar temático.

“Varios políticos me han pedido franquicias, pero me negué. Porque, si ese político mañana como candidato decide cambiar y jugar por… ejemplo Milei, estamos en problemas”, relató con los integrantes del programa radial “¿Qué pretende usted de mí?”

Continuando la justificación, Narezo sostuvo que: “el bar temático es aceptable, y es una unidad de negocios. El Hard Rock es un lugar tipo roquero, estético, pero detrás no hay nada. Nosotros no le compramos los productos a cualquiera, nuestros empleados tienen un pasado. Hacemos comidas típicas y suculentas. No es pura estética”.

Cómo es el Perón Perón en “tierra antiperonista”

La casona estuvo muchos años deshabitada y requirió mucho trabajo de restauración. Cambió su color original: reemplazaron el blanco por el rosa de la Casa Rosada. En el ingreso, tendrá una imagen de Eve de Bonafini, las banderas de toda Latinoamérica ("la Patria Grande") sobre el escudo del PJ y la leyenda "Todos unidos, triunfaremos".

Una vez adentro, son dos pisos distribuidos en varios ambientes, cada uno con "su altar" correspondiente. La figura de Eva Perón es central, pero también hay altares para Diego Maradona, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner, el Descamisado, los Combatientes de Malvinas, las Madres de Plaza de Mayo y hasta las figuras de rock argentino y música popular encolumnadas en el movimiento como Charly García, Andrés Calamaro, el Indio Solari, Leonardo Fabio, Nelly Omar y Tita Merello.

Para un peronista no hay nada mejor que un "restó" peronista

El segundo piso cuenta con un escenario donde se planean espectáculos "nacionales y populares", en palabras del dueño del Perón Perón, Daniel Narezo. Además, una habitación con una sola mesa. Es una especie de cúpula-mirador que sale al balcón de "La casona Rosada" con un fresco en el techo inspirado en "La Creación" de Miguel Ángel. No es precisamente la Sixtina, sino que se trata de una pintura de Juan D. Perón en el cielo junto a Evita “entregándole la chispa del Justicialismo a un trabajador”, dice Narezo.

Una carta premium, pero con precios "nac & pop"

Es la misma carta que ofrecen los 2 locales porteños (uno en Palermo y otro en San Telmo).

Una "Contraofensiva Peronista" (locro "bien pulsudo") estará a $ 5.150;

El "Peroncho hasta los huesos" (osobuco braseado por 6 horas con puré) $ 5.150;

El plato "Elegido por el General" (pastel de papa) a $ 5.280;

"Con el fusil en la mano y Evita en el corazón" (fusilli con salsa a elección) a $ 3.600;

El clásico: "Braden o Perón" (matambrito de cerdo para 2 personas con papas, batatas y ají picante) a $ 10.600.

"El de Córdoba es el primer local que abrimos fuera de Buenos Aires, pero la idea es seguir luego por otras provincias con socios locales: Mendoza, Santa Fe, la ciudad de La Plata, Mar del Plata y el sur", adelanta Narezo.

Y cual musical de Evita en Broadway pero sin tinte hollywoodense, analizan la posibilidad de desembarcar también con un Perón Perón en pleno Manhattan y otro en el barrio de Malasaña en Madrid. La hoja de ruta de la marca dice que sería a mediados de 2024. Ampliaremos.