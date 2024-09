Córdoba: el sueño de la casa propia requiere 107 meses de un salario promedio

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba reveló que una familia con ingresos medios necesita unos 107 meses de salario promedio para construir una casa de 90 metros cuadrados.

“Si sólo se destina al ahorro el 30% de un salario promedio mensual, se necesitan 356.8 meses o casi 30 años para acceder a una vivienda de calidad”, de acuerdo a los datos del nuevo "Monitor de acceso a la construcción de una vivienda familiar".

"Hemos tomado la determinación de monitorear este tema porque vemos serias dificultades para acceder a la vivienda familiar en nuestro país y, por supuesto, Córdoba no es ajena. Si bien los créditos UVA son una buena opción para cierto sector de la sociedad, no lo son para quienes tienen menores ingresos, no cumplen con alguno o varios de los requisitos solicitados por los bancos, como la antigüedad laboral, y están ajustados a variables inflacionarias que elevan la cuota mensual", sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Galoppo.

"A esto se suma la compleja situación económica nacional, la caída del empleo formal y la existencia de trabajadores informales que, directamente, no tienen oportunidad de acceder a un crédito y, por ende, a una vivienda familiar", añadió el funcionario.

Problemática social

Según el relevamiento, “el costo del metro cuadrado de construcción para una vivienda de calidad ronda los $958 mil y para una vivienda social los $580 mil”.

“En tanto, el salario promedio bruto registrado es de $970.506 y el neto de $805.519”, precisa el informe.

Por lo que si se consideran ambas variables son necesarios 107,1 salarios de bolsillo completos para edificar una vivienda de calidad y 64,8 meses para una casa social.

Precisiones

Para realizar el cálculo se tuvo en cuenta el costo de edificación elaborado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba para una vivienda de calidad, y el costo de construcción definido por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba para una vivienda social.

“En ambos casos, se estiman los costos de construcción de una casa unifamiliar de 90 metros cuadrados,sin considerar el valor del terreno sobre el cual está edificada”, detalla el informe.

Para calcular los ingresos familiares se tiene en cuenta el último dato disponible del informe de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), y se le descuentan las cargas sociales y se estima el salario neto promedio.

“En un caso, se calculan los meses de salario medio totales necesarios para cubrir el costo de construcción de la mencionada vivienda, y en otro se estiman los meses de salario medio para el mismo fin, pero destinando un 30% del mismo como posibilidad de ahorro de las familias”, aclara el relevamiento.

