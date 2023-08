"Córdoba es un gran ejemplo en políticas públicas del desarrollo audiovisual"

Egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que depende del Incaa, Nicolás Batlle fundó en 1997, junto a Sebastián Schindel y Fernando Molnar, Magoya Films (Wakolda y Mundo Alas, entre otras).

Además fue fundador –y presidente– de Cine Documental Argentino (ADN) y Documentalistas de la Argentina (Doca). En diciembre de 2019 asumió como vicepresidente del organismo junto a Luis Puenzo, a quien remplazaría tras la crisis institucional de 2022.

En conversación telefónica con PERFIL CÓRDOBA, Batlle dialogó sobre el quehacer de la industria cinematográfica en el contexto actual y la importancia de defender el organismo como uno de los pilares fundamentales de la cultura nacional.

–¿Cuántos años tiene el plan de federalización?

–El próximo año estará cumpliendo 20 años y tenemos más de 60 salas en el país. Seguimos creyendo, más allá del auge de las plataformas, que no hay mejor forma de ver una película que en un cine y de manera colectiva. En el último año inauguramos casi 20 salas y si bien hay muchas en Buenos Aires, tenemos presencia en todas las provincias. De hecho en Córdoba, además de la ciudad tenemos espacios en Unquillo y Villa María.

–¿Cómo se compite con las plataformas?

–Durante la pandemia fue muy importante el hecho de contar con Cine.ar Play, la plataforma de streaming que compartimos con Arsat, nuestro socio tecnológico. Y gracias a que pudimos contar también con el canal Cinear tv, que está en la TDA, y canales de cable, sostuvimos el cine argentino. Apostamos mucho al desarrollo de la plataforma y hoy tiene 2,2 millones de usuarios activos.

–¿Y cuántas películas?

–Unas 1.300, en promedio. El 90% de forma gratuita y una pequeña porción con un precio de alquiler muy económico, que es el mismo precio que tienen los espacios Incaa, de 400 pesos. Ahí hay contenido argentino que va desde las últimas producciones hasta películas clásicas.

–¿Todo lo que se estrena en cine va luego a la plataforma?

–Siempre que el productor quiera y en general es así. Primero es probable que lo encuentren dentro del sistema transaccional y después, gratis.

–Volviendo a la federalización, ¿están trabajando fuerte ahí?

–Es la gran apuesta de nuestra gestión. Tenemos históricamente una concentración muy alta de recursos en la ciudad de Buenos Aires y hace varios años venimos trabajando en reducir esas asimetrías.

En ese sentido vemos a Córdoba como un gran ejemplo, porque es una provincia que tiene una política pública del desarrollo del audiovisual sostenida en el tiempo. Y ahora también se incorporó con mucha fuerza el municipio.

–Sacando a Buenos Aires, ¿Córdoba, Mendoza y Misiones son las provincias más fuertes en esta materia?

–Dejame decirlo en términos más generales: yo estoy a cargo de la presidencia hace un año y cuatro meses, tuve la oportunidad de ir a todas las provincias y lo que vemos tiene que ver con que cada una va desarrollando con su lógica y su diversidad una política audiovisual propia. Y eso es muy estimulante.

–¿Cómo están en materia presupuestaria?

–El año pasado tuvimos un momento muy crítico por el tema de las asignaciones específicas a la cultura. Después de un trabajo muy amplio se logró una prórroga por 50 años que trajo mucho alivio y dio la posibilidad de seguir trabajando en los programas del Incaa que no solo tienen que ver con el fomento, sino también con exhibición y formación; tenemos una escuela de cine que tiene ocho sedes, hacemos festivales.

–¿Manejan un presupuesto anual, cuántas películas han subsidiado este año?

–Manejamos asignaciones específicas que tienen que ver con las recaudaciones en salas y del Enacom. Por ley, el 50% de la recaudación va a la producción de películas. Fomentamos más de 200 películas al año.

–En diciembre termina tu mandato, ¿existe la posibilidad de que continúes?

–No. Empecé hace casi cuatro años, primero como vicepresidente, después a cargo de la presidencia y hace unos meses fui designado oficialmente como presidente. Para mí, cuatro años es un periodo muy lógico. Es un rol bastante exigente así que, más allá de quién gane las elecciones, me voy en diciembre.

–¿Cuál es el panorama del cine en el escenario político actual?

–Parece una obviedad pero hay que decirlo: hay que defender al Instituto porque es un organismo histórico en nuestro cine. Tiene 66 años y cada peso que se invierte en fomento tiene un multiplicador muy alto, no solo en términos de recursos humanos sino en otras industrias como el turismo, la gastronomía, el transporte. En términos culturales, nuestra cinematografía tiene cho nominaciones al Oscar y dos premios ganados. Argentina 1985 es una película que acaba de ganar los Globos de Oro y el Goya; tenemos 17 premios Goya a Mejor Película Iberoamericana. No hay década desde 1970 que no hayamos tenido una nominación al Oscar. En 1974 con La Tregua; en los 80 con La Historia Oficial, que además ganó; en los 90, Tango; en 2000, El Hijo de la novia, y El secreto de sus Ojos, que también ganó finalmente. Y todo ese ecosistema del audiovisual argentino tiene mucho que ver con la existencia de un motor muy fuerte para la producción, que es el Incaa. El cine es una de las pocas políticas de Estado que se han mantenido a lo largo de los años.

–¿Están trabajando en un nuevo plan de fomento?

–Estamos empezando a debatirlo. La idea es generar un plan que sea de consenso de todos los sectores involucrados.

–¿Cuáles serían los grandes ejes?

–La federalización de los recursos, fomentar la coproducción internacional, trabajar en pos de un cine más igualitario en términos de género, tener un cine que integre a las personas con discapacidad, que el cine argentino sea realmente accesible y que tenga conciencia de los cambios ambientales con una industria audiovisual que no contamine. Un plan más moderno que pueda servir como legado para el futuro.



La respuesta del Incaa sobre dichos de Milei

El Incaa es un organismo histórico del Estado Nacional con 66 años de historia (1957-2023). Su funcionamiento está regulado por la ley de cine 17.741 de 1968, modificada en 1994.

Dentro de sus actividades está el fomento y la regulación de la cinematografía y el audiovisual argentino. Su importancia es central para el desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual en el país.