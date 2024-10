¿Cositorto al Congreso? El referente de Generación Zoe quiere ser diputado nacional

Leandro Cositorto, fundador de lo que fue Generación Zoe, dijo que planea ser candidato a diputado nacional en las elecciones del próximo año. Sus expresiones se dan mientras está detenido y en el medio del juicio oral en la ciudad de Goya, Corrientes.

Si bien se encuentra atravesando un proceso judicial, el "gurú de las finanzas" contempló que todavía no decide si su candidatura será por la provincia de Buenos Aires o de Córdoba. También afirmó que su plan es presentarse "si no me prohíben", considerando que su juicio se extenderá, por lo menos, hasta el 11 de diciembre.

Cositorto habló en LN+ e hizo alusión a los casos de Cristina Fernández y Fernando Espinosa para justificar por qué debería poder ser electo para el Congreso: "Me voy a presentar, obviamente si no me prohíben, porque así como se presenta la señora Kirchner con condena y todo, sigue libre y dando cátedra en las universidades (me imagino que debe ser una cosa espectacular lo que enseña), entonces yo me voy a presentar como diputado nacional y mi sueldo no me interesa, lo puedo regalar a la Fundación de Margarita Barrientos".

"Si Espinoza es el intendente de La Matanza ¿Cuál es el problema? Para que haya una voz del pueblo de la sociedad. Voy a definir si me presento por Córdoba o por Buenos Aires. De acuerdo a la alianza que haga. Con un partido que ya esté creado o uno nuevo. Obviamente ya tengo mi partido que se llama Despierta", explicó.

El juicio por el supuesto esquema piramidal de Generación Zoe tiene como principales acusados a Cositorto junto a los otros referentes Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, quienes están actualmente detenidos en el penal de Bouwer, Córdoba, y son trasladados a Goya para permanecer en la Unidad Regional 8 mientras dure el juicio.

Mientras que se desarrolla el proceso en el que participarán 166 personas como testigos citados por la fiscalía, la querella y la defensa, las intenciones de Cositorto ya resuenan en el arco político nacional. Una vez que se conozca la sentencia se definirá el futuro de la carrera política del acusado por encabezar un esquema de estafas.