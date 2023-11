Crisis de la lechería: Pablo cerró su tambo en Córdoba y dejó 18 familias sin trabajo

La falta de lluvia y la dura sequía fue el ambiente ideal para la tormenta perfecta que pone en peligro la producción láctea en el país. La situación de los tambos en Argentina es crítica. Durante el último año, un gran número de establecimientos lecheros de distinta escala fueron cerrados por falta de rentabilidad. Ahora, le tocó el turno a uno de los emprendimientos que administra Pablo Tosolini, en la zona de Tránsito, al noreste de la provincia de Córdoba.

“Hasta hace unos días teníamos unas 1400 vacas en ordeñe”, relató el empresario. Este establecimiento era uno de los que proveen materia prima para Lácteos Los Quebrachitos y La Paulina. Se trata de un establecimiento modernos, con todas las tecnologías necesarias para trabajar. Pablo es la continuidad de un negocio familiar que no dejó de crecer hasta este 2023.

Con menos tambos y una sequía crítica, el campo pide medidas urgentes para la lechería

“Nosotros tuvimos que mandar un montón de vacas al frigorífico. Uno por falta de comida y la otra porque no me daba más los costos de ordeñar a pérdida. No lo puedo sostener más. Es un tambo de 18 mil litros, vendimos casi todos los animales. No hay gente que compre tambos. Las medias de Massa no impactaron en nada”, remacó Tosolini.

Lamenta profundamente tomar la decisión. Hace pocos meses proyectaba llegar a los 50 mil litros diarios. El industrial asegura que las medidas del “dólar soja” del ministro Sergio Massa los perjudicó significativamente, principalmente con respecto a la alimentación del animal. “Nosotros a la vaca tenemos que darle todos los productos dolarizados (maíz, soja, productos de veterinaria, etc.) y nosotros cobramos en pesos. Hoy, el precio de la leche quedó muy desactualizado a lo que veníamos cobrando antes que comenzara el primer dólar soja”.

Para hacer una cuenta rápida, antes de las modificaciones al dólar, producir un libro de leche se igualaba a dos kilos de maíz o sleeper. “Ahora estamos pagando todo sobre precios. Hoy piden 300-350 pesos más iva y nosotros estamos cobrando un litro de leche 125 pesos. Tenemos una diferencia del 80 al 90 por ciento”, explicó.

Tamberos advierten que en 20 días tendrán problemas para alimentar a los animales

Con una buena alimentación, cada vaca puede generar un promedio entre 30-35 litros diarios. Sin la mercadería habitual, usando maíz, se puede alcanzar los 28 litros promedio por vaca. Una baja de siete litros promedio por animal.

“Quiero que Massa me explique como hago. Lo invito a que venga con un contador y me diga como hago ¿Decime cómo seguimos trabajando? Mientras más ordeñamos o más producimos, perdemos más dinero”, sentencia Tosolini.

Para el productor cordobés una buena medida es que “liberen la leche como exportación, como hacen con otros productos. Cada vez quedamos menos tambos. Es un producto regional que demanda mucha gente. Yo dejé a 18 familias sin trabajo. Yo estoy desapareciendo”, concluyó.