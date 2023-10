Tamberos advierten que en 20 días tendrán problemas para alimentar a los animales

Los productores de leche advierten que en un mes no podrán alimentar a los animales con un insumo clave, debido a que los proveedores venden con “factura abierta” a 60 días sin precio, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Desde la semana pasada, las empresas proveedoras de alimento y subproductos como el expeller de soja, comunicaron a los tamberos que solo venderían con condición de pago a 60 días con tipo de cambio abierto exclusivamente y sin ampliar el monto crédito otorgado al productor, según la entidad.

Ignacio Kovarsky, secretario Carbap comentó a PERFIL que las empresas “venden a 30 ó 60 días con factura abierta. No nos quieren cobrar ahora, entonces cuando compramos y no cancelamos las facturas porque no te dejan, llega un momento en que el proveedor no vende más porque hay mucha compra sin pagar, es como un crédito abierto que no quieren ampliar. Es un problema general que están teniendo los productores”.

Según Kovarsky, se trata de grandes exportadoras que “no quieren cobrar, esperando así algún tipo de dolar especial, una devaluación o, alguna señal”.

“Si no se normaliza esto, lamentablemente de acá 20-30 días no vamos a conseguir expeller de soja”, se lamenta el ruralista.

Por su contenido de proteínas, el expeller de soja es un componente indispensable en la composición de la alimentación de las vacas lecheras para mantener altas producciones. Además de los productores, las empresas de alimentos balanceados tendrán problemas para elaborar sus formulaciones destinadas a producciones de cerdos y aves. Kovarsky afirma que desde agosto, el precio del expeller de soja aumentó 70%.

El pedido a las autoridades

Kovarsky afirmó que desde Carbap pidieron una audiencia con el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense. “Pedimos que también a nivel nacional el secretario Juan José Bahillo, tome cartas en asunto y sentar a las partes, la industria y los productores, para buscar una normalización de la situación”.

El dirigente aclaró que “no queremos ningún tipo de subsidios, sino trabajar con normalidad”.

