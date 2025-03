¿Cuándo se juega el clásico Belgrano-Talleres?

En Córdoba, el clásico entre Belgrano y Talleres es mucho más que un partido de fútbol: es una expresión de identidad, historia y pasión. Cada enfrentamiento paraliza la ciudad y divide familias, amigos y barrios en una rivalidad que trasciende lo deportivo. No es solo un choque de equipos, sino un duelo de estilos, tradiciones y formas de vivir el fútbol. Y no importa que ambos equipos no atraviesen su mejor momento en el certamen.

Por eso, este parate por la fecha Fifa le pone más condimento a la espera de este duelo. Es que para los fanáticos 'piratas' y 'matadores', ganar el clásico significa más que tres puntos.

Pero el partido todavía no tiene fecha y hora confirmada. Por ahora, el juego está programado para el domingo 30. Sin embargo, desde barrio Jardín proponen adelantarlo al sábado, ya que el miércoles 2 de abril, a las 21:30, debutaran en la edición 2025 de la Copa Libertadores ante Sao Paulo el estadio Mario Alberto Kempes.

En ese marco, Marcelo Frossasco, presidente de Cosedepro, habló en Futbolémico por Radio Showsport y explicó cómo está por estas horas la confirmación del día y horario del clásico.

"Estuvimos en Alberdi el jueves de la semana pasada. La dirigencia nos dijo que habían solicitado jugar el domingo 30. El club local tiene esa potestad de sugerir algún día. Con el horario generalmente se ponen de acuerdo entre nosotros, el club y la televisación. En definitiva lo que estaría faltando hoy sería el horario. No obstante como se trata de Liga Profesional y AFA nunca hay que descartar que lo que hoy parece confirmado para el domingo, por alguna situación se pase al sábado", afirmó el funcionario.

Además, contó "Tengo entendido que Belgrano sugirió para aprobación las 14 o 16 horas del domingo 30".