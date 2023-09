Cuento del Tío: simuló ser un padre sufriente y estafó a los comensales de un bodegón

Un hombre simuló ser un padre sufriente para engañar a los comensales de un conocido bodegón de la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió en las últimas horas en el restaurante “La Cacerola” ubicado en la primera cuadra de avenida Olmos en el centro cordobés.

Cuento del Tío

“Vino un hombre con una historia movilizante. Dijo que tenía un nene que se llamaba Lautaro, que lo tenían que operar, que había pedido colaboración, que había dejado el auto en la playa Ocean y que le habían robado el auto con todo lo que habían recaudado”, contó la dueña del local Lorena Giampietri.

“Estaba llorando, se lo notaba nervioso. No podía hablar. Le dimos agua. Me preguntó si le podía preguntar a la gente si lo podían ayudar. Yo obviamente que el creí la historia. Estaba muy mal. Nos partió el alma verlo”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

La propietaria del restaurante aseguró que “era emotivo verlo”. “Decía que al hijo le había dado un paro cardíaco. Que tenía cuatro años, que por favor lo ayudaran. Mostraba que tenía ya dinero y a lo mejor eso ya te convencía más. El me decía: ´Yo soy el papá de mi hijo, Lautaro y lloraba´”, añadió Giampietri.

Engaño

Además relató que en el establecimiento comercial “empezó a darle plata todo el mundo acá”. “Todos de mil pesos para arriba”, precisó.

“El chico de la playa me dice: ´Nada que ver. Acá no robaron a nadie. Quién te dijo eso´”, prosiguió la mujer en su relato.



Finalmente Giampietri expresó que cuando iba a preguntarle sobre lo que se había enterado el hombre le dijo “muchas gracias señora, cruzó la calle, empezó a caminar rápido y tomó un taxi”.

“Caímos todos. Muy buen actor. No podés estar jugando con la salud de un nene o nombrando a alguien que necesita para recaudar dinero. Ya no se puede confiar en nadie. No sabés si ser solidario porque no sabés si te están estafando. Estamos viviendo en un mundo de locos”, concluyó.