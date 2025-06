Tarjetas SUBE sin nominar pagarán $1.888 en lugar de $1.580 en Córdoba

Las empresas de transporte que prestan el servicio en Córdoba capital advirtieron que quienes no registren su tarjeta SUBE pagarán un recargo que elevará el monto a $1.888. La penalidad, definida por el sistema nacional, se aplica de forma inmediata en los validadores para las tarjetas sin nominar.

"El municipio continúa entregando las tarjetas en los distintos CPC y en el palacio municipal, como así también en operativos en los clubes de Córdoba los días sábados, llegando ya a más de 105.000 tarjetas entregadas", confirmó Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno y Movilidad de la Municipalidad de Córdoba, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

Córdoba: concejala liberal presentó un proyecto para prohibir a los naranjitas y limpiavidrios

La medida busca evitar que los usuarios paguen la penalización por viaje que se aplica a las tarjetas no nominadas. Fernández detalló que "SUBE establece una penalidad para aquellas personas que adquieran la tarjeta en cualquier otro punto y que no la vinculen con el sistema, que no la nominen y esa penalidad hace que paguen $1.888 el viaje".

Esta penalización se aplica automáticamente cuando los usuarios compran tarjetas en kioscos, Pago Fácil o Rapipago sin posteriormente registrarlas a su nombre. En contraste, el boleto general tiene un costo de $1.580 para las tarjetas nominadas.

Subsidio municipal

El secretario de Gobierno destacó el compromiso económico del municipio con el transporte público: "Hoy el pasaje cuesta $1.580 y los $300 pesos de diferencia con la tarifa técnica que es $1.888 lo aporta el estado municipal. Quiere decir que la municipalidad sigue acompañando con el boleto para aliviar el bolsillo de los vecinos y de los usuarios".

Fernández enfatizó que este subsidio es universal: "Es importante que bajo cualquier modalidad la municipalidad aporta $300 pesos a todos los boletos para que las personas puedan pagar $1.580".

Desde Córdoba, voces del INTA advierten sobre el impacto de la reforma en el interior del país

Para los usuarios que califican para beneficios sociales, el ahorro es aún mayor. "La tarjeta SUBE viene también a incrementar ese beneficio para aquellos que tienen la tarjeta, la tienen nominada y tienen la tarifa social federal, pagan un boleto de $711", explicó el funcionario.

Los beneficiarios incluyen jubilados, personas que reciben Asignación Universal por Hijo, personal doméstico y monotributistas sociales, entre otros grupos contemplados por ANSES.

Cómo registrar la tarjeta SUBE

Los usuarios que hayan adquirido tarjetas en comercios pueden registrarlas gratuitamente ingresando a argentina.gob.ar/SUBE o través de la aplicación móvil. El proceso requiere acercar la tarjeta a una Terminal Automática o usar la función NFC del celular para sincronizar los datos y activar los beneficios correspondientes.