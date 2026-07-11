De arco a arco: los cambios de guantes en los clubes cordobeses

“¡Cambio de arquero!”. La frase remite a la infancia en los potreros, donde la custodia de ‘los tres palos’ solía ser rotativa, casi una tarea comunitaria. Un gol cada uno, o hasta que la paciencia se agotara. Aquella expresión le queda como anillo al dedo al presente de los clubes cordobeses que compiten en la Liga Profesional de Fútbol, que en plena disputa del Mundial 2026 han sido noticia por las idas y vueltas de sus guardametas.

Con 340 partidos jugados, un invicto sin goles de 701 minutos y 16 penales atajados, Guido Herrera es el arquero récord en la historia de Talleres. Tras una década en el club de barrio Jardín, en la que ganó dos títulos (Primera B Nacional 2016 y Supercopa Internacional 2024), el riocuartense se marchó a Esporte Clube Bahía de Brasil, haciendo uso del ‘compromiso de salida’, un término recurrente en la gestión presidencial de Andrés Fassi.

EL ARQUERO DE SAMPAOLI. El entrerriano Ezequiel Unsain llegó desde México para ocupar la vacante de Guido Herrera en Talleres.

/// TALLERES

Proveniente de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Herrera debutó en la ‘T’ el 9 de abril de 2016, en el empate 1-1 con Almagro en el Estadio Kempes. En el mismo escenario defendió por última vez el arco albiazul el pasado 9 de mayo, en la derrota 0-1 ante Belgrano. Los cuatro meses que jugó a préstamo en Yeni Malatyaspor de Turquía, entre agosto y diciembre de 2020, marcaron el único paréntesis de un largo idilio, que incluyó dos subcampeonatos de Copa Argentina y una citación para los amistosos que la Selección Argentina jugó a fines de 2018 en Arabia Saudita (tercer y cuarto partido de la era Scaloni), ante los representativos de Irak y Brasil.

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Dirigido por el exguardameta Rogério Ceni, Esporte Club Bahía llegó al receso mundialista en la sexta posición del Brasileirao, lo que le permite hasta el momento clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año. En su plantel cuenta con otros cuatro argentinos: Alejo Veliz, Román Gómez, Mateo Sanabria y el cordobés Santiago Ramos Mingo, ex Deportivo Atalaya, Boca Juniors, Barcelona ‘B’ de España, Oud-Heverlee Leuven de Bélgica y Defensa y Justicia. El capitán del equipo es el mediocampista Éverton Ribeiro, quien le convirtió dos goles a Herrera en el 3-1 de Flamengo a Talleres por Copa Libertadores de 2022, en el Maracaná.

DESTINO PARAGUAY. Luego de gestionar la contratación de Guido Herrera, Cerro Porteño resolvió la incorporación de Manuel Roffo, quien se marchó de Instituto luego de tres años y medio. /// CEDOC PERFIL

Conocido como ‘El Tricolor de Acero’, por los tonos blanco, azul y rojo de su uniforme, Bahía ostenta dos títulos nacionales (1959 y 1988) y 52 vueltas olímpicas en el Campeonato Baiano, la competencia estadual. Fue el club que en 1960 representó a Brasil en la edición inaugural del principal torneo de clubes sudamericanos, y años más tarde tuvo en sus filas a Raúl Alberto ‘El Bocha’ Páez, ex defensor de San Lorenzo y primer futbolista cordobés que disputó una Copa de la Fifa, en Chile 1962. Desde 2023, la entidad es administrada por el consorcio City Football Group, propietario del Manchester City de Inglaterra y con intereses en clubes de Francia, Bélgica, Italia, España, Estados Unidos, China, India, Australia y Uruguay.

Previo al cierre de la venta del pase de Herrera, en casi US$ 1.200.000, Talleres anunció la contratación de Ezequiel Unsain, arquero proveniente de Necaxa de México (96 partidos en tres temporadas) y con pasado en Newell´s y Defensa y Justicia, por cuya ficha pagó US$ 1.000.000. Los juveniles Santino Barbi y Jeremías Florentín completan el lote de arqueros que tendrá a su disposición Jorge Sampaoli, el flamante DT albiazul.

‘LA PERLA’ LEDESMA. Rápida de reflejos, la dirigencia de Instituto sumó al guardameta riocuartense para reemplazar la baja de Manuel Roffo. /// PRENSA IACC

Destinos cruzados

Antes de emigrar a Brasil, Herrera estuvo en tratativas con Cerro Porteño de Paraguay, que buscaba un reemplazante para el ex Gimnasia (LP) y Argentinos Juniors Alexis Martín Arias, flamante adquisición de Nacional de Montevideo. Finalmente, la elección del club guaraní recayó en Manuel Roffo, quien en las últimas tres temporadas y media defendió el arco de Instituto en 119 encuentros. Por el traspaso del arquero santafesino, integrante del seleccionado argentino en los Mundiales Sub-20 de Corea del Sur 2017 y Polonia 2019, ‘La Gloria’ se aseguró un ingreso de US$ 1.500.000, además de garantizarse la propiedad del 30% de la ficha.

En el elenco que realiza su pretemporada en Buenos Aires bajo las órdenes de Ariel Holan, Roffo compartirá plantel con el ex Instituto Mateo Klimowicz y otros conocidos del fútbol cordobés: Pablo Vegetti, Alan Soñora y Blas Riveros. Su sustituto en la entidad de Alta Córdoba será el riocuartense Marcos Ignacio Ledesma, cuyo pase pertenece a Defensa y Justicia. En ‘El Halcón’ fue suplente de Unsain en el equipo que se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2020 en el Estadio Kempes, y luego fue cedido sucesivamente a Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia (LP) y Barracas Central. Antes había jugado en Estudiantes de Río Cuarto y Quilmes. En Instituto, dirigido por Diego Flores, Ledesma disputará puesto con Emanuel Sittaro y Lautaro Maldonado.

HECHO UN LEÓN. Lucas Bruera se vinculó a Estudiantes de Río Cuarto, luego de tres temporadas en el arco de Carabobo FC de Venezuela. /// ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

En el segundo semestre de la temporada, Estudiantes de Río Cuarto también tendrá un nombre nuevo en el arco. Se trata de Lucas Bruera, quien viene de consagrarse tricampeón en Venezuela con Carabobo Fútbol Club, donde completó más de 100 presencias. “Arquero de 28 años nacido en La Plata, llega a Avenida España para ser la figura bajo los tres palos del equipo que conduce Rubén ‘Yagui’ Forestello”, señaló el diario Puntal.

Bruera, a quien apodan ‘El Loco’ y también ejerce como abogado, tiene un extenso recorrido en el fútbol, que incluye experiencias en Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Chacarita Juniors, Villa Dálmine, Estudiantes de Caseros y Aldosivi de Mar del Plata. Una década atrás, representó a Argentina en el torneo de L’Alcudia, donde tuvo como laderos a los actuales mundialistas Lautaro Martínez y Marcos Senesi.

En el Torneo Apertura 2025, donde realizó una floja campaña, ‘El León del Imperio del Sur’ utilizó como cuidapalos a Agustín Lastra, Lautaro Herrera y Renzo Bacchia, quien fue separado del plantel a mitad del campeonato.

SIN OPCIÓN. Thiago Cardozo tiene contrato con Belgrano hasta el próximo 31 de diciembre, pero su continuidad es una incógnita.

/// CEDOC PERFIL

Aunque mantiene a los cuatro goleros que formaron parte del plantel campeón de la Liga Profesional, Belgrano también fue noticia por asuntos vinculados al arco. El caso involucró a Thiago Cardozo, uno de los pilares en la última campaña del equipo de barrio Alberdi. Aunque el uruguayo tiene contrato a préstamo hasta fines del presente año, su futuro en El Pirata es una incógnita, ya que la conducción que encabeza Luis Fabián Artime desistió de la posibilidad de hacer uso de la opción por el pase del jugador, valuado en US$ 1.200.000, el 30 de junio pasado. Matías Daniele, Manuel Vicentini y Santiago Ferez completan la nómina de guardametas que trabajan bajo la conducción de ‘El Ruso’ Ricardo Zielinski.