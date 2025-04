De Córdoba a Londres y Nueva York: Kinetic Corp acelera con proyectos de IA y nuevos mercados

Con el radar puesto en la Inteligencia Artificial y una expansión internacional que no se detiene, Kinetic Corp arranca el 2025 con el pie en el acelerador. La empresa tecnológica nacida en Córdoba, que lleva 16 años transformando organizaciones desde adentro, apuesta fuerte a la innovación como motor de crecimiento. Con proyectos que van desde copilotos de IA para periodistas en Nueva York hasta publicidad inteligente en autopistas del Reino Unido, su presidenta, Iris Gastañaga, asegura que el nuevo año trae un clima más favorable para pensar en el largo plazo y acelerar la transformación digital.

Reforma previsional, la próxima prueba de fuego fiscal y política del gobierno

"El año empezó con fuerza. El primer día hábil de enero ya estábamos recibiendo pedidos de cotización", indicó Gastañaga. Atribuye esta reactivación al descenso de la ansiedad económica, que permite a las empresas planificar con mayor claridad. Si bien reconoció que sus servicios no son "absolutamente esenciales", remarcó que "la consultoría tecnológica es vital para el crecimiento y para potenciarse".

Iris Gastañaga

Automatización, gestión de datos e inteligencia artificial

La tecnología ocupa un lugar central en las demandas actuales de sus clientes. "Casi todo viene mediado por la tecnología", explicó la presidenta, quien observó que antes las solicitudes se centraban en modelos operativos, mientras que hoy se enfocan en automatización, datos e inteligencia artificial. En ese marco, la empresa creó hace 18 meses un Centro de Excelencia en IA Generativa, con un equipo estable dedicado a investigar y desarrollar soluciones innovadoras.

Uno de sus desarrollos más destacados es un agente de inteligencia artificial para Associated Press, la agencia de noticias más grande del mundo, que ayuda a editores a crear contenido, traducir noticias en múltiples idiomas y reescribirlas para evitar conflictos de copyright. Otro proyecto, desarrollado en Londres, utiliza datos de lectura de patentes para ofrecer publicidad segmentada en estaciones de servicio. Además, la compañía ya cuenta con presencia consolidada en España y un socio estratégico en el Reino Unido.

Kinetic Corp ofrece servicios globales en cinco líneas de negocio: desarrollo de software (incluyendo blockchain y analítica de datos), reclutamiento y gestión de talento, consultoría estratégica y operativa, capacitación a través de experiencias de aprendizaje innovadoras y servicios de infraestructura tecnológica. Esta estructura integral le permite acompañar a clientes de distintas escalas y sectores: desde startups hasta grandes marcas como Coca-Cola Andina, Mercado Libre, Nike, Claro, Conmebol y Stellantis.

El festival de software libre llega a Córdoba: agenda completa y cómo participar

Mano a mano con Coca Cola

La consultoría estratégica sigue siendo una de las fortalezas de la empresa. Gastañaga destacó el trabajo con la metodología OKR (Objetivos y Resultados Clave), ayudando a las organizaciones a definir sus metas y a ejecutar planes con mayor agilidad y foco. También subrayó el rol del Kinetic Training Hub, que ofrece capacitación online para líderes y equipos de trabajo. Entre los proyectos recientes mencionó la formación de líderes en Banco de Córdoba y el trabajo con recursos humanos de Coca-Cola en Chile y Brasil.

Actualmente, la compañía cuenta con alrededor de 160 colaboradores y oficinas centrales en Córdoba, además de presencia en Madrid y Londres. Hasta ahora, su crecimiento se apoyó casi exclusivamente en el "boca en boca", ya que durante 16 años no contó con un equipo comercial. Pero este año, según anticipó Gastañaga, incorporarán un perfil comercial para seguir potenciando su proyección internacional.

El espíritu que guía a Kinetic puede resumirse en su propósito: "Crecer para ayudar a crecer". La presidenta lo vincula a tres valores centrales: excelencia, compromiso con los resultados del cliente y una curiosidad constante que alimenta la innovación. "No podríamos crear si no somos curiosos y si no estamos permanentemente investigando", reflexionó. Con una cultura ágil y foco en la transformación real, la compañía se posiciona como un socio estratégico para aquellas organizaciones que quieren ir más allá.

Ejecutivos

- Iris Gastañaga – Co-founder/ Presidente / Head of Consulting.

- Rodrigo Porta – Co-founder / Director / Head of Technology.

- Lorena Cagliero – Head of Talent.

- Valeria Allione – Head of Training.

- Alexis Massón – Head of Software.

Datos