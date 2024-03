Dengue en Córdoba: sin vacunas y con refuerzos en la atención sanitaria

Ante la situación epidemiológica actual con récord de casos de dengue el país y en Córdoba, el ministerio de Salud anunció que comienza a implementar un nuevo protocolo de atención para casos. En una primera instancia se establece un sistema de triage para todos los establecimientos de salud.

Para poder concretar estas modificaciones y afrontar la contratación de nuevo personal, en caso de ser requerido, el gobierno a través de la cartera sanitaria dispuso, en el marco del Programa de Fortalecimiento Hospitalario, un fondo especial para hospitales de 280 millones de pesos. El mismo se utilizará para contratar mayor personal en guardias y consultorios en caso de ser necesario, y además otro desembolso de 140 millones para la adquisición de test y personal adicional.

Por ahora, el ministro Ricardo Pieckenstainer no incursionará en un plan de vacunación provincial ante el crecimiento del dengue. Algo contrario a lo que dispuso la municipalidad de Villa María que tiene la intención de colocar las dosis necesarias a los niños de 4 a 10 años.

Esto generó la preocupación de algunos infectólogos, como el caso de Hugo Pizzi quien se considera un médico pro vacuna y alerta sobre los efectos del clima en el desarrollo de los mosquitos. “La curva todavía no ha llegado. Tenemos inviernos cada vez más leves, el país está tropicalizado y hasta hay mosquitos en Bariloche. Yo creo que siempre se van detrás de los acontecimientos. Casualmente es acá en donde más impacta la medicina preventiva. La vacuna fue presentada en agosto pasado. Se está colocando gratuitamente en Corrientes, en Misiones y en la ciudad de Villa María en Córdoba”, remarcó.

“Hay que vacunar a los argentinos, principalmente a los que sufrieron la enfermedad. Yo soy pro vacuna y recuerden que el dengue no lo teníamos. Es responsabilidad nuestra y de los Estados a convivir con esto”, describió.

En respuesta a esta demanda y a la carencia de un plan de vacunación contra la enfermedad, Pieckenstainer afirmó que a diferencia del Covid, no corta el brote de contagios. Aún no existe información concreta “para tomar una decisión sobre quién o no debería recibir una vacuna, recién en mayo se podría obtener, con una segunda dosis para julio, el resultado podría impactar en agosto. ¿Es una opción la vacuna? Sí, pero tenemos que tomar decisiones hoy”, enfatizó el ministro.

En concreto, lo que explican los especialistas es el alto costo de la vacuna y la imposibilidad de generar un plan masivo de vacunación en la provincia, o al menos en los lugares como la capital que cuentan con una gran cantidad de casos.

Que es el sistema de Triage

Se los conoció en plena pandemia del Covid. En algunos momentos fueron carpas instaladas fuera de los Hospitales o Clínicas. A partir de ahora, en todos los centros sanitarios se implementará un sistema de triage para un diagnóstico clínico temprano, priorizando la atención de personas gestantes y pacientes con comorbilidades.

“Son muchos casos, hoy está estresado el sistema”, confirmó el ministro sobre los registros de guardias hospitalarias colapsadas. Así mismo, aseguró que “estamos en la fase de mitigación de un brote cuyo pico llegará el fin de semana largo”, descartando la posibilidad de una emergencia sanitaria.

Este método permite el diagnóstico clínico temprano y el reconocimiento de signos de alarma de dengue para una rápida clasificación de pacientes de la siguiente manera:

●Casos que presenten dengue grave y requieren tratamiento de emergencia inmediato.

●Casos que presenten signos de alarma tendrán prioridad mientras están en la fila de espera, para que puedan ser evaluados y tratados sin demora.

●Casos con síntomas leves, sin signos de alarma, serán atendidos acorde a la demanda.

En la conferencia de prensa, en donde la provincia compartió la mesa de los anuncios con las autoridades de la municipalidad de Córdoba, se aconsejó a la población que concurra a los centros de atención primaria de la salud ante síntomas leves de dengue como: fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en las articulaciones (en especial muñecas y tobillos), erupciones o manchas en la piel o malestar general.

Dengue en Córdoba: guardia saturada en el Hospital Rawson y mucha demora

En estos casos se realizará un examen clínico según protocolo, y se les informará sobre las recomendaciones de hidratación, tratamiento ambulatorio y los signos de alarma que requieren atención inmediata.

Cabe destacar que se ampliará el horario de atención del primer nivel.

En el caso de las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que tengan síntomas de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías, nariz o genitales, entre otros; tendrán prioridad preferencial de atención en el segundo y tercer nivel de atención, es decir, en hospitales municipales o provinciales de la ciudad.

A su turno, el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Pieckenstainer, señaló: “Con el fortalecimiento de los equipos de salud, con el reordenamiento de la atención primaria y secundaria, con la correcta identificación de los pacientes y con la apropiada atención en tiempo y forma de acuerdo a la gravedad y la clasificación que nosotros tengamos, vamos a poder atender a cada uno de ellos y vamos a poder darle las respuestas que ellos necesitan”.

Cabe señalar que el protocolo también contempla la intensificación de las acciones de ordenamiento y control focal, con controles de emergencia utilizando productos químicos para cortar el ciclo de transmisión del dengue. Esto incluye fumigación espacial, bloqueo de focos y control de criaderos de larvas de mosquito.

Además, se remarcó la necesidad de continuar con los cuidados individuales en hogares y espacios de trabajo a través de la eliminación de criaderos de mosquitos y evitando las picaduras.

Ampliación de horarios en los centros de salud

Cómo parte de la estrategia sanitaria conjunta entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Salud local dispuso la ampliación del horario en turno vespertino en 30 centros de salud.

“Hemos dispuesto desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, ampliar el horario de los centros de atención primaria de salud, hasta las 19 horas y recordar además que están a disposición los hospitales de pronta atención y los hospitales municipales”, sostuvo el secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Ariel Aleksandroff.

De la conferencia participaron, además, Laura López, subsecretaria de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud de la Provincia y el secretario de Salud del ministerio de Salud de Córdoba, Carlos Giordana.

