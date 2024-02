Diputados cordobeses del PRO atribuyen la caída de la Ley Ómnibus a “errores técnicos” y falta de diálogo

El oficialismo bajó a foja cero la Ley Ómnibus al advertir que varios artículos no pasaron la votación particular. Luego, el jefe de bloque de LLA, Oscar Zago, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, creyeron erróneamente que la aprobación general seguía vigente pese a la decisión del Gobierno de volver a enviar a comisión el proyecto.

Algunos diputados de diferentes colores políticos, incluso muchos de los que acompañaron el proyecto, consideran que ese tipo de errores (y otros) fueron determinantes para el desenlace de la sesión del martes en la cámara baja.

“Cuando se terminó la sesión a mí me generó mucha impotencia”, contó el diputado cordobés Héctor Baldassi a PERFIL CÓRDOBA, y agregó: “Al ver al kirchnerismo aplaudiendo, me recuerda que quieren un país y un modelo que destruyó la economía y generó la pobreza y la inflación que tenemos”.

Baldassi destacó que desde su bloque, el PRO, “acompañamos porque creemos que hay que darle las herramientas al Gobierno para enfrentar la crisis que dejó el kirchnerismo”. En tal sentido, remarcó: “Fuimos coherentes con el voto de los ciudadanos cordobeses, que más del 70% acompañó al presidente en nuestra provincia”.

Sin embargo, reconoció que los diputados del bloque de La Libertad Avanza “tuvieron un error técnico por no conocer el reglamento del funcionamiento de la cámara”, en referencia al blooper de Zago y Francos.

También indicó que el Gobierno de Javier Milei “podría haber hecho un poco más para lograr los consensos y los acuerdos que se necesitaban”. “La ley fue acompañada en forma general y era obvio que en el articulado iba a haber debate y se necesitaba construcción de poder para poner los requerimientos de la oposición dialoguista”, argumentó.

Por su parte, Laura Rodríguez Machado, otra legisladora amarilla que votó a favor del proyecto oficial, consideró que los errores de los diputados de Milei fueron porque “recién están arrancando”. “Muchos de ellos se sentaron por primera vez en una banca y todo lleva un proceso de aprendizaje”, manifestó.

“Si no tenés los acuerdos previos no hay que llevar la votación al recinto hasta que no esté todo acordado. Tal vez ellos no conocían eso por falta de experiencia”, sugirió la diputada.

Además, la exsenadora dijo a PERFIL CÓRDOBA que “algo se rompió entre Llaryora y La Libertad Avanza o hubo una decisión por algún motivo del gobernador de no acompañar esta ley y pedirles a sus diputados que no la votaran”. Cabe recordar que la mayoría de los diputados cordobeses del bloque Hacemos Coalición Federal habían votado a favor en general el viernes pasado.

“Ahora, Llayora tendrá que aclarar por qué por Twitter (ahora X) dice que quiere ayudar a que salga la ley y por otro lado les pide a sus diputados que no la voten”, reclamó Rodríguez Machado.