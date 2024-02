“Claramente no tuvimos un acuerdo con el gobierno de Córdoba, lo que es raro”: sostiene el gobierno nacional sobre Llaryora

El ministro del Interior, Guillermo Francos, manifestó su desconcierto ante la postura adoptada por los diputados cordobeses durante la votación particular de la ley ómnibus, expresando: "Claramente no logramos alcanzar un acuerdo con el gobierno de Córdoba".

Francos calificó como "extraña" dicha postura, especialmente considerando el amplio respaldo que el presidente Javier Milei obtuvo en las elecciones nacionales en esa provincia.

“Traidores” que votaron “contra el pueblo”: la lista que difundió el Gobierno incluye a diputados cordobeses

Al abordar los "ataques" compartidos por el Presidente en su cuenta de X (exTwitter), donde se incluían críticas hacia el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, Francos prefirió no comentar sobre esos mensajes, indicando que no los había visto y que no corresponde hacer "comentarios" al respecto.

"(Milei) tiene su propio estilo político, se expresa de esa manera y la gente lo eligió por su forma directa de comunicarse. No es mi lugar hacer comentarios sobre el tuit del presidente", agregó.

Francos y la traición

En Radio Mitre, Francos negó sentirse "traicionado" luego de que el dictamen mayoritario de la ley "Bases" volviera a comisión en la Cámara de Diputados al no obtener el respaldo necesario. Enfatizó que "la consulta popular es una opción" que el presidente Milei tiene a su disposición, aunque señaló que no se puede ignorar el papel del Parlamento.

Carlos Gutiérrez: “¿Quieren que resignemos lo que es de todos los cordobeses?”

"No me siento traicionado personalmente. Deberíamos haber alcanzado un acuerdo que no se materializó. Es nuestra responsabilidad explorar nuevas vías hacia adelante. La consulta popular es una herramienta que el Presidente tiene según la Constitución Nacional. Él tomará la decisión, pero lo mencionó durante la campaña", expresó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

No obstante, el ministro afirmó que "por ahora el Presidente continuará gobernando con los recursos disponibles" y que "el diálogo con el Parlamento siempre es importante" para lograr consensos.

"Uno no puede pasar por alto al Parlamento. Es necesario dialogar con los legisladores más allá de este primer obstáculo y discutir sobre la legislación necesaria para llevar a cabo el cambio", destacó Francos.

Milei apunta a Martín Llaryora como uno de los gobernadores que hizo caer la Ley Ómnibus

En este contexto, subrayó que es "responsabilidad del Gobierno" encontrar los mecanismos para lograrlo y señaló que "los legisladores que también representaban un cambio no respaldaron" el proyecto.

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus y las versiones de la renuncia de Francos

"Jamás he considerado dimitir. Me comprometí con el Presidente a colaborar en esta gestión. Él tiene su visión, a veces podemos no estar de acuerdo en algún tema, como con algunos miembros del equipo, pero él tiene la última palabra en los asuntos. Yo seguiré defendiendo que el diálogo debe existir y que es necesario llegar a entendimientos entre el Ejecutivo, el Congreso y también con las provincias", aseguró.

Asimismo, el titular de la cartera política afirmó que "no tenía sentido continuar con la discusión de la ley" luego de que quedara evidente en la votación que no contaba con el respaldo prometido por algunos diputados, lo que hubiera resultado en "aprobar una ley sin los instrumentos necesarios para abordar la emergencia".

"La decisión del Gobierno fue enviar el proyecto a comisiones para alcanzar un acuerdo. Desde el principio, sabíamos que sería difícil ingresar al Parlamento con un bloque minoritario para abordar un proceso de transformación significativo", concluyó