Disputas políticas y números que no cierran: cómo sigue la discusión por el Presupuesto

“Tanto el Presupuesto 2022 como el del 2021 tenían severas inconsistencias a partir de proyecciones de las principales variables macro económicas, que eran absolutamente irrealistas”, dice Lucas Navarro, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y añade: “Por ejemplo, la proyección de inflación para 2022 es del 33%. Lo presentaron en septiembre y desde esa fecha las actualizaciones inflacionarias se han presentado al alza.

De hecho, en septiembre las expectativas inflacionarias eran del 45% hoy son del 52%, por lo que hay un desfasaje muy grande que tiene implicancias fuertes para las cuentas públicas, sobre todo para los ingresos”.

Navarro, quien participó en el programa “Con el diario del lunes” (lunes a las 21 por Canal 10) junto a la diputada Laura Rodríguez Machado, explica que al anticipar una inflación tan baja respecto a la que prevé el mercado y la mayoría de los analistas, “aparecen los ingresos extras que se pueden gastar de manera discrecional. Nosotros estimamos que ese desfasaje ascendía a 1 billón de pesos, casi 10% de ingresos que se podrían gastar discrecionalmente dada esta subestimación de la inflación”.



Respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Navarro preció que “hay que llegar a un acuerdo en marzo y me da la sensación de que el Fondo está preocupado por un problema evidente que tiene la macro: están desalineados los precios relativos. Uno de ellos es el precio de los servicios públicos, que están regulados. El congelamiento tarifario origina un daño muy grande a la macro porque significa que el peso de los subsidios se hace cada vez más importante. Este año la inflación acumulada va a ser del 50% y las tarifas van a haber crecido un 30%. Por otro lado, está la gran distorsión cambiaria: el tipo de cambio está muy atrasado, no tanto como las tarifas, pero ronda un 20%”.



Por su parte, Rodríguez Machado sostuvo que el Presupuesto presentado por el gobierno Nacional tenía muchas deficiencias. “El tema subsidios no estaba claro, existía la posibilidad de que el Ejecutivo subiera las retenciones y seguía con los costos de exportación. Era un presupuesto que atentaba contra la productividad de Córdoba, por lo que hubiera sido muy perjudicial para Córdoba aprobar un Presupuesto mentiroso”.



Respecto a los dichos de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, sobre el impacto que tendrá en las provincias la no aprobación del Presupuesto, Rodríguez Machado fue enfática: “Confunde, porque no es así y esto no es nuevo. Córdoba siempre se vio perjudicada, junto a las provincias centrales, las más productivas, por el Presupuesto. Estuvimos en contacto permanente con los diputados de Schiaretti para que no se perjudique a Córdoba”.