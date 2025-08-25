Docta fue la mejor urbanización del 2025 y Lucas Salim adelantó que financiará sus desarrollos a 10 años

En la Expo Real Estate 2025, realizada en Puerto Madero, Docta fue distinguida como “la mejor urbanización de Argentina”. Lucas Salim expresó su satisfacción por el premio, que atribuyó a la velocidad de crecimiento del proyecto, donde ya se construyeron más de 1.800 viviendas y viven cerca de 10.000 personas.

El empresario destacó que los lotes, comprados inicialmente entre 5.000 y 30.000 dólares, hoy valen en promedio 70.000 dólares, lo que permitió a muchas familias duplicar o triplicar su patrimonio. Además, subrayó el desarrollo comercial dentro de la urbanización, con más de 150 locales, tres supermercados, farmacias y cafés de especialidad, donde ya trabajan más de 600 personas.

“Proaco te banca”: créditos propios ante la falta de financiamiento

Ante la ausencia de crédito hipotecario, Proaco lanzó su propio sistema de financiación llamado “Proaco te banca”, con plazos de hasta 10 años y cuotas similares a un alquiler. Salim explicó que se trata de una apuesta arriesgada, pero necesaria para sostener el movimiento de la empresa.

Defendió el sistema UVA, afirmando que incluso en escenarios de alta inflación resultó beneficioso para los tomadores: “Aún en el peor escenario, el que sacó un crédito UVA hizo negocio. Si no existiera, nadie financiaría en Argentina a 10 años”.

El esquema ofrece departamentos con entrega del 40% y el saldo financiado en 120 cuotas, tomando como referencia la UVA más una tasa del 7%.

Salim fue categórico con el rol del sistema financiero: “Los bancos de Argentina son cuevas. No trabajan de bancos. Si no cambian, van a perder frente a nuevas formas de financiamiento, como ya les pasó con las billeteras virtuales”.

Proaco en la Expo Real Estate

La compañía cordobesa presentó Ópera Art en Nordelta, su primer desarrollo en Buenos Aires, y desplegó un stand innovador con una cápsula de contenidos donde referentes del real estate compartieron su visión sobre el sector. Con más de 20 años de trayectoria, Proaco se consolida como una de las principales desarrollistas del país.