Duro análisis de Riutot: “Massa usa a Natalia De la Sota para quitarle votos a Schiaretti”

Ola Riutort cuestionó la candidatura de Natalia de la Sota en las elecciones legislativas de octubre y acusó a Sergio Massa de alentar su candidatura con respaldo económico sólo para restarle votos al exgobernador Juan Schiaretti y saldar cuentas pendientes de las elecciones de 2023. La exfuncionaria realizó estas declaraciones y analizó el panorama electoral en Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7).

-¿Cómo es su relación con Schiaretti hoy?

-Ni buena ni mala, lo vi ahí arriba del escenario el sábado pasado, pero ni siquiera lo pude saludar. Yo estoy convencida que voy a militar para que esta lista le gane a Milei, eso lo tengo absolutamente claro.

-¿Usted siempre lo comparó a Schiaretti con Macri…

-No, no lo comparé: Schiaretti arregló con Macri, por eso es que aparece un (Sergio) Massa alentando a la Natalia de la Sota, que es muy buena chica, pero creo que en ésta se equivoca, porque si a Natalia la hubieran puesto en el segundo lugar en la lista, no se presentaba de forma independiente. Schiaretti le hizo perder a Massa en 2023, y entonces Massa, en vez de hacer lo que hace en Provincia de Buenos Aires, que se unieron todititos (sic) los sectores para apoyar la lista de Axel Kicillof, aquí hace al revés: la está usando a Natalia dándole apoyo económico para que le reste votos a Schiaretti y así desquitarse de la elección nacional donde Schiaretti no jugó con el PJ nacional.

-¿Se trata de una pelea perversa?

-Sí, una pelea perversa porque la individualiza y yo creo que el peligro que tenemos en Argentina con este hombre que nos gobierna es muy grave, entonces él no tendría que hacer en Córdoba lo mismo que en Buenos Aires, donde tiene otra actitud.

-¿Le alcanzará a De la Sota para entrar en la novena banca?

-No sé, porque depende de si el peronismo madura y se da cuenta que Natalia está ahí apoyada por Massa y que es simplemente para quitarle votos a Schiaretti. Es una pelea personal y acá no hay pelea personal que valga, primero hay que derrotar a Milei y después arreglemos todo en el peronismo, pero hoy no nos podemos dar el lujo de perder ni un solo voto.



-¿Y qué le pediría a Natalia de la Sota? ¿Que baje la lista?

-No, yo no soy quien para pedirle nada, pero me da pena que un cuadro (político) que venía bien y creciendo, porque no estuvo en una lista no supo esperar, porque seguramente va a tener 20 oportunidades más. Y creo que en ella influyó mucho esto de la ‘manija’ que le da Massa y el apoyo económico. Me parece que ella tendría que haber esperado otra oportunidad, como tantos de su generación.

Las provincias sean unidas

“Si vos me preguntas qué pienso de Provincias Unidas, creo que como herramienta legislativa es muy buena, porque sus integrantes han logrado en el Congreso parar tanta locura. Pudieron parar el tema de la discapacidad, el Garrahan, se consiguió lo de la universidad, aunque este gobierno puede judicializar todo. Ahora, si vos me preguntás si yo veo esta alianza como un proyecto presidencial… no sé. Tal vez Llaryora o Schiaretti estén pensando eso. Yo soy peronista y voy trabajar para que en 2027 el peronismo se autocritique y debata y que el PJ de Córdoba forme parte del PJ nacional. Habrá, naturalmente, una renovación y seguramente vamos a tener un candidato o una candidata de la nueva generación.