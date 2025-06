El ala dura de Llaryora busca sumar a un intendente radical en la lista de diputados

El comentario resonó fuerte en las mesas del radicalismo y trata de graficar la presión del gobierno provincial sobre algunos intendentes de la UCR: “Nosotros te ayudamos y te tratamos de facilitar el camino, pero vos no te pongas al lado de los legisladores críticos. Al menos no hables mal de Llaryora”. En el gobierno no desmienten la acusación y, es más, algunos calificados funcionarios del equipo de Llaryora van más allá al confirmar la existencia de un plan para captar intendentes de otras fuerzas políticas, especialmente del radicalismo, pero también del PRO y vecinalistas, para conformar un frente electoral que enfrente a La Libertad Avanza en 2027.

Sin embargo, referentes del ala dura del gobernador proponen incorporar a algunos intendentes del centenario partido en la lista de candidatos a diputados nacionales. El operativo está en marcha y tendrá un nuevo capítulo cuando representantes del Ministerio de Gobierno se encuentren en la ciudad de Villa Dolores con aproximadamente medio centenar de intendentes de diversos departamentos y de diversos partidos políticos opositores, especialmente radicales y del PRO.

La idea es compartir una jornada de trabajo en la que se analice la realidad provincial y la forma de trabajar en conjunto. La provincia ofrece una serie de obras públicas imprescindibles para las localidades y la contraprestación será política. El intendente de Villa Dolores es Maximiliano Rivarola, quien llegó al poder en 2023, ganándole al peronismo, pero ahora se encuentra próximo al Centro Cívico.

La meta es diseñar el armado de una probable alianza electoral que mire los comicios de 2027, cuando Martín Llaryora intentará lograr su reelección.

En las elecciones provinciales de 2023, el gobernador edificó su victoria por algo más de tres puntos sobre Luis Juez con votos que vinieron desde los departamentos Capital y San Justo. Hoy, las encuestas que repasa a diario el mandatario marcan que se modificó parcialmente el mapa de las adhesiones, ya que el oficialismo haría la diferencia en los departamentos del interior, mientras que la lucha con la oposición sería mucho más pareja en la capital provincial.

Esta movida de El Panal tiene como punta de lanza a Orlando Arduh, secretario de Cooperación Institucional que depende del ministerio de Gobierno. No es el primer encuentro del Ejecutivo provincial con los jefes municipales, ya que anteriormente se reunieron en Tanti, donde comenzó a explicitarse este plan que podría rotularse con un título trillado: “operativo seducción”.

Tanti también es gobernada por un opositor: Emiliano Paredes, alfil del exintendente Luis Azar, incorporado a la administración llaryorista. También se celebró una reunión de tono institucional en el Hotel Orfeo de Córdoba. La Provincia proyecta un nuevo cónclave con los intendentes opositores en una localidad del sur, que podría ser Reducción.

La jugada mete miedo a los opositores que todavía están nucleados en lo que queda de Juntos por el Cambio. Fuentes de ese sector admiten con preocupación la avanzada cordobesista y la definen con tres palabras: “billetera mata galán”. Se insiste: la ofensiva de los duros de Llaryora no descarta a los intendentes para el armado de la boleta de candidatos a diputados nacionales de octubre, aunque tienen claro que se trata de un bonus track, habida cuenta de que el objetivo central de la movida es 2027.

El club de los enojados

Los arquitectos de este proyecto conocen perfectamente que esto provocará ruido interno en el peronismo y que deberán diseñar una malla de contención para arropar sobre todo a los intendentes que ven que su trabajo fuerte en la pasada campaña electoral podría haber sido en vano si ahora se privilegia a los radicales. “Esto pasa por sentarse a conversar y analizar el mediano y el largo plazo”, argumentan los llaryoristas.

Para el llaryorismo, la actualidad de La Libertad Avanza en Córdoba trajo buenas noticias porque consideran que la interna que se desató es fuerte y que ya la imagen del jefe de bloque de diputados nacionales, Gabriel Bornoroni, dejó de ser inmaculada. Por decisión de Karina Milei llegó Franco Moguetta para compartir el liderazgo y éste volvió a poner en la pista al presidente de Talleres, Andrés Fassi para los comicios de octubre.

Sin embargo, otros voceros del presidente Javier Milei relativizan esta posibilidad. “Talleres está en uno de sus peores momentos deportivos de los últimos años y Fassi seguramente no se querrá arriesgar, al menos este año. Si quiere ser candidato a intendente, primero deberá levantar deportivamente a su club”, arriesgan los amigos de Milei.

Por esa razón, un grupo de dirigentes peronistas considera que en octubre La Libertad Avanza la tendrá difícil en varios distritos, sobre todo en Córdoba. Además, repasan algunos hechos de la coyuntura desfavorables al gobierno libertario. La Iglesia, por ejemplo, decidió avalar los reclamos del sector salud y defendió la ley que protege a discapacitados que ahora sufren el embate libertario. Podrá decirse que mucha de esa gente que rechaza las medidas oficiales “es la que no va a votar”, pero si el tema se instala “costará un Perú desactivar la situación”.

Todos esperan a Schiaretti

Mientras tanto, el peronismo está atento a la decisión de Juan Schiaretti, quien unos días parece alejarse de su candidatura a diputado nacional y en otros, acercarse. Como ya se dijo hasta el hartazgo esperará y seguirá jugando su rol de dirigente nacional. Este martes, dará una charla en la Universidad de Morón en Buenos Aires y la semana próxima iría a Caba para reunirse con la Cámara de la Construcción. Queda en agenda un encuentro con la cámara de empresarios de Países Bajos con intereses en Argentina.

De su definición, nada. Quién sí abrió una puerta fue Héctor “Pichi” Campana, quien en declaraciones al programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio fue consultado sobre si aceptaría ser candidato a diputado. En ese sentido respondió: “Yo estoy a disposición de mi partido”. El exbasquetbolista contaría con el aval del propio Schiaretti para sumarse a esa lista. Se vienen meses picantes para la política de la patria chica.