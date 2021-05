El auge del fútbol mixto

Fútbol masculino, femenino y... mixto. Sí, el fútbol mixto está ganando mucho lugar en Córdoba en el último tiempo y es una tendencia que llegó, se instaló y avanza. En silencio, aunque dando pasos importantes. Hay torneos exclusivos de fútbol mixto, entrenamiento con esta particularidad e incluso escuela que unen todos los géneros.

“Llevo adelante el torneo que se llama Challenger Cup, que es un torneo libre, donde hay cuatro hombres y tres mujeres, o al revés. Ahora estábamos con un torneo de 14 equipos, pero estamos proyectando uno nuevo, donde serán 20 equipo, una sede en Alberdi y otra en barrio Jardín. La evolución del fútbol mixto es muy grande”, le explica a PERFIL Córdoba Martin Hermosilla, organizador de torneos amateurs en Córdoba. Tal fue la demanda que debió programar otro campeonato.

Lo mismo le sucedió a Belén Bustos, que proyecta una competición exclusivamente de fútbol mixto. Apenas se levanten las restricciones debutará en Canchas Güemes como Torneo Apertura. “Organizo partidos de fútbol mixto hace muchos años, y ahora se viene el torneo. Se jugará martes y jueves en el Campo Deportivo. Participan chicos y chicas de diferentes edades. Organizo partidos, me encargo de armar los equipos. Vienen muchos estudiantes que no tienen compañeros para jugar, los acomodo en algún grupo. Muchos llegaron por el Instagram y se sumaron a participar. Se han formado grupo de amigos y hasta parejas. Se crea un lindo ambiente y por eso salió lo del torneo. Es un emprendimiento nuevo”, explica Bustos.

Genera, claro, dudas este tipo de competencias fundamentalmente por la disparidad de fuerzas. Pero Hermosilla cuenta: “Sí, hay una diferencia física. Pero el juego brusco se sanciona y se pide cuidado. De todas formas, muchas jugadoras que concurren al torneo que organizo participan en clubes y tienen gran nivel y se equipara en algunos casos con jugadores masculinos amateurs. Son torneos muy competitivos, pero lo mejor es el buen clima que se vive y cómo se disfruta del juego y el compartir”

Más allá de la participación en torneo o de turnos de recreación en los predios deportivos, también hay entrenamientos amateurs de fútbol mixto. Legión fútbol es una escuela de fútbol para niños, juveniles y adultos, donde hay entrenamientos específicos, también con fútbol mixto. El año pasado era más específico el grupo, pero ahora son sólo algunos entrenamientos.

“Una vez cada dos semanas juntamos los equipos juveniles y mayores de masculino y femenino y hacemos partidos mixtos. Les damos consignas de trabajo y la dinámica es espectacular. Legión es un espacio para integrar, divertirse y aprender. No importa quién sabe más, sino la capacidad de adaptarse. Y hemos tenido devoluciones favorables de parte de todos, de las chicas y los chicos sobre esta experiencia”, explica Constanza Guerra, directora de este proyecto educativo y DT de la Reserva del equipo masculino de Unión Florida.

Este tipo de partidos o torneo mixtos tienen reglas especiales. Por ejemplo, en algunos los hombres no pueden ir a barrer, o en otros los varones no pueden patear desde afuera del área y eso obliga a darle más pases a las mujeres.

Mariana González suele participar de este tipo de encuentros. “Me tocó jugar dos torneos mixtos. En uno había mucho respeto y en otro no tanto. Los hombres pegaban feo y hasta casi se van a las manos entre ellos. Pero sí en los mismos equipos había mucho compañerismo, respeto; al menos en los que me tocó estar. Jugaban con vos. Hay reglas, como por ejemplo la cantidad de hombres y mujeres o que el varón no podía rematar desde lejos... La diferencia de fuerzas se nota, pero al haber reglas se hace más equilibrado. Y se aprende mucho”.

En Lifi está habilitado el fútbol mixto; en Liga cordobesa no.

Pases desde niños y niñas

Erika Fronteras desde hace cuatro años y medio lleva adelante la Escuela de fútbol mixto “La canchita”, que aglutina a más de 40 mujeres y varones de 5 a 35 años en barrio Alberdi. “La mayoría de los chicos y chicas son del barrio, se han criado juntos. Lo que intentamos hacer en la escuela es potenciar el fútbol mixto y desnaturalizar la cuestión masculino o femenino. Hay reglas, pero porque hay varones que recién llegan y no están acostumbrados a jugar con chicas, y es para que le den más pases. Por ejemplo, no vale el gol si una mujer no tocó antes la pelota. Eso provoca una participación mayor de todos. Pero esa regla se puso al principio y después se naturalizó, no hace falta que la digamos”, cuenta la DT.

Por otra parte, la escuela afronta un proyecto más allá de la práctica deportivo, que tiene que ver con la identidad. En ese marco, comenzaron a trabajar un libro donde los niños y niñas escribirán sobre el fútbol mixto. La idea es que la obra sea publicada a comienzo del 2022.