El campo y el círculo rojo ponen bajo la lupa a Llaryora

Los dirigentes ruralistas no tienen una mirada única sobre la afirmación del mandatario cordobés. El vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, juzgó que es un buen intento discursivo, pero hay que ver qué pasará con las definiciones que tome el gobernador en la provincia. “Se hace camino al andar”, expresó al dar a entender que los dirigentes del sector tienen bajo la lupa los movimientos de El Panal sobre estos temas.

Mientras tanto, la Sociedad Rural Argentina, a través de su titular en Córdoba Guillermo Vitelli, tiene una posición más condescendiente con el mandatario provincial. El dirigente dio a entender que no tiene elementos para poner en duda el apoyo de Córdoba al campo. Y, al mismo tiempo, negó en forma categórica que el fuerte comunicado que sacó la Mesa de Enlace contra Milei, haya tenido como fundamento un pedido de Llaryora. “El gobernador no necesita voceros para expedirse sobre los temas y nosotros no necesitamos pedir permiso para expresarnos sobre una problemática que tiene una enorme cantidad de tiempo”, indicó el dirigente al rechazar esa supuesta petición que en algunos círculos había sido considerada como una presión.

Círculo rojo

Tampoco Llaryora puede disfrutar del guiño favorable unánime del sector empresario. No hay manifestaciones tribuneras ni apoyos contundentes. Todo es tranquilo y sin gritos. No hay rechazos furiosos, tampoco nadie que aplauda como una foca.

Repercusión de las extraordinarias en los armados de listas

Enero comienza con la primera novedad nacional de peso en el Congreso: el llamado a sesiones extraordinarias. Tendrán lugar desde el 20 de este mes hasta el 21 de febrero, según marca el decreto del presidente Milei, y que tiene fuerte impacto en Córdoba, sobre todo en el peronismo.

Es que, entre otras cosas, en este período se discutirá y votará la eliminación de las Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). En ese debate, La Libertad Avanza dice contar con los votos como para imponer su voluntad, aunque en privado sus referentes admiten que “el piso para seguir con esto” es la suspensión de esa compulsa electoral.

¿Por qué tiene fuerte impacto en estas latitudes? Porque todas las fuerzas políticas tendrán más tiempo para definir sus candidaturas. Si se aprueba la modificación, recién en el segundo semestre deberán comunicar a la Justicia Electoral las nóminas.

Y allí está en juego la candidatura de Juan Schiaretti, quien, en principio, no se anotará pero no está dicha la última palabra. Viejo zorro de estas pampas, el exgobernador jugará con este tiempo extra que le podría ofrecer la reforma electoral y así decidir con encuestas en la mano, para ver si su figura complica a los candidatos de La Libertad Avanza.

El viernes pasado, en el programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio (90.7), la legisladora justicialista Nadia Fernández recordó palabras del exgobernador al decir: “El que fue Papa no quiere ser obispo”.

En realidad, una definición favorable de Schiaretti beneficiaría, y mucho, al gobernador Martín Llaryora, más allá que la relación entre los dos no pase por su mejor momento.

El jefe del Centro Cívico tiene la mirada puesta exclusivamente en 2027 y por eso monitorea en forma permanente sus relaciones con los distintos sectores de la sociedad. En medio del debate y de la polémica entre el Gobierno nacional y el campo por las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, Llaryora tomó distancia del Presidente y clamó por la eliminación de ese tributo.

Schiaretti

Se sabe, el exgobernador no tiene la mejor relación con Llaryora por estos días. Los cambios en la Justicia y el arribo de una camada de mujeres y hombres al Poder Judicial detonaron esta crisis. Es más, la designación de Jessica Valentini en el Tribunal Superior hizo que el jefe del Ejecutivo provincial evitara opinar en público sobre estos temas.

Guillermo Vitelli: solo tenemos una promesa de Milei para la baja de retenciones, ninguna otra señal

Compañeros, no siempre compañeros

También persiste la relación siempre tirante con una parte del peronismo de Córdoba, que no se siente contenido ni involucrado en el proyecto político del actual mandatario provincial. Muchos delasotistas y schiarettistas, además de dirigentes no alineados directamente, se quejan por lo que llaman ‘el destrato’ que reciben de parte de las segundas líneas del llaryorismo. Eso hace que miren para otro lado cuando se acerca la campaña electoral y retaceen el trabajo, a pesar que orgánicamente digan que se preparan para dar la pelea. En voz baja, admiten que antes de poner el cuerpo, quieren ver cómo sigue la relación con las primeras espadas de la provincia y sus tropas.

La relación con Milei

Los contactos con el Presidente forman parte de una caja de Pandora, siempre. Está claro que no hay confianza, más allá de que las relaciones institucionales sean correctas, después de aquellos crudos cruces del año pasado, cuando el titular de la Casa Rosada llamó “traidor” al mandatario provincial en medio del debate por la Ley Bases. Está claro que no existe nada especial entre ambos, y que el jefe de Estado jugará a fondo con sus espadas cordobesas: Luis Juez y Rodrigo de Loredo, aunque sea para incomodar al peronismo de Córdoba.

Tres años para cambiar

Ese es el escenario de hoy. En tres años, cuando se vote para gobernador, las cosas pueden cambiar, aunque existe un sustrato firme que será difícil de modificar. En el medio están las elecciones de medio término que son todo un desafío para el Presidente y para el gobernador. Las cartas comienzan a destaparse, eso sí, de manera lenta.