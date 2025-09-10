El 'Cholo' Simeone no dudó y eligió a un cordobés como el mejor futbolista del mundo

Diego Pablo Simeone no es un entrenador que vende humo. Cuando declara algo, está convencido de lo que dice. Por eso, sus dirigidos juegan así, porque él como entrenador los convence con su discurso.

Y esa es la razón, también, para destacar tamaña declaración. En un juego televisivo, el 'Cholo' no dudó en elegir al cordobés Julián Ávarez como el mejor futbolista de la actualidad en el mundo... aunque hubo un "pero".

"¿Giuliano o Julián? Julián.

¿Bellingham o Julián? Julián.

¿Salah o Julián? Julián.

¿Raphinha o Julián? Julián.

¿Palmer o Julián? Julián.

¿Dembelé o Julián? Julián.

¿Vitinha o Julián? Julián.

¿Haaland o Julián? Julián.

¿Pedri o Julián? Otra posición... pero Julián.

¿Vinicius o Julián? 100% Julián.

¿Mbappé o Julián? Julián.

¿Lamine Yamal o Julián? Julián.

Salvo que digas Messi, a mí me gusta Julián".

Diego Simeone y su elección sobre el mejor jugador del mundo, en el programa Partidazo Cope.

El cordobés Julián Álvarez, un futbolista de época

Julián, de otro nivel

El 'Arañita' de Calchín representa la esencia del futbolista que brilla más por lo que hace en la cancha que por lo que proyecta afuera de ella. Sin el marketing arrollador que suele acompañar a las grandes figuras, el delantero argentino, que milita en el Atlético de Madrid, se mantiene en un perfil bajo que contrasta con su impacto dentro del campo.

Su inteligencia táctica, capacidad de adaptación y oportunismo frente al arco lo convierten en una pieza invaluable para cualquier equipo. Tanto en la Selecicón nacional: donde ganó todo; como en los que equipos donde jugó: River y Manchester City; y ahora en el 'Colchonero'. No necesita declaraciones rimbombantes ni campañas publicitarias: su fútbol habla por sí solo.

En cada partido, el cordobés demuestra una madurez poco común para su edad, combinando sacrificio defensivo con una eficacia ofensiva demoledora. En tiempos en que la imagen parece pesar más que el rendimiento, Álvarez recuerda que lo verdaderamente importante sigue estando en el césped.